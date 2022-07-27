整理蔣萬安4政見　何志偉嘆：立委層級、市長格局不到

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何志偉說，他認真思考很久，也簡單整理目前蔣萬安所提出的「政見」。一、若當選市長，會把重陽敬老金調高到1500元；二、打造台北市成為寵物友善的城市，外加想要領養一隻貓；三、號稱很早就提出許多防疫建議；四、希望將台北市打造成真正育兒友善的城市，稱在立法院推動很多育兒政策。
何志偉表示，看完這些必須說，真的沒什麼記憶點，除了重陽敬老金的話題是老調重彈外，也可以看出蔣萬安是一個「很有想法、很認真的立委」，所以，自己認為就讓他繼續在立委的職務上，做好立委的工作就好。讓真正有魄力、對台北施政有願景的陳時中擔任首都市長，為台北市民服務。
何志偉也說，雖然他的一票要支持陳時中，但蔣萬安身為市長參選人之一，應該也要接受選民的檢驗。身為選民之一的自己，就要對蔣萬安被提名至今仍然未出現的政策，提出最深切、最誠懇的疑問，「蔣萬安委員，請問你今天要參選的是立委，還是市長呢？」。
何志偉也說，陳時中從被提名至今短短10多天，從一開始說出「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，陳的競選團隊也已經快速組織成軍，而也立即與議員結合，傾聽最基層的民意，讓人看到陳時中的執行力、擘劃市政願景的能力，未來他也不只是「防疫指揮官」，相信會是一個稱職的「首都規劃師」。