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整理蔣萬安4政見　何志偉嘆：立委層級、市長格局不到

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-27 13:19:062022-07-27 13:29:18

國民黨台北市長參選人蔣萬安宣布參選至今已2個多月，台北市的民進黨立委何志偉今（27）日中午表示，蔣萬安至今沒有讓人有記憶點的政策，但自己認為，蔣萬安是一個很認真的立委，那就讓他繼續做好立委的工作就好，讓陳時中來擘畫台北市政，相信陳時中會是一個稱職的「首都規劃師」。

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▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安至今政見缺乏亮點。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
何志偉表示，蔣萬安至今沒讓人印象深刻的政策、願景，讓人對他的擘劃市政能力要打個問號。除了缺席與外交專業息息相關的美國獨立紀念日酒會，對於青年、外交人才培育的Model APEC，這次雖然遲到，但總也是比不到還要好。「我也要問，從被提名至今已經2個多月，準備台北市長已久的蔣萬安，對於台北的願景、政見，是不是也還沒讓人看到呢？」

何志偉說，他認真思考很久，也簡單整理目前蔣萬安所提出的「政見」。一、若當選市長，會把重陽敬老金調高到1500元；二、打造台北市成為寵物友善的城市，外加想要領養一隻貓；三、號稱很早就提出許多防疫建議；四、希望將台北市打造成真正育兒友善的城市，稱在立法院推動很多育兒政策。

何志偉表示，看完這些必須說，真的沒什麼記憶點，除了重陽敬老金的話題是老調重彈外，也可以看出蔣萬安是一個「很有想法、很認真的立委」，所以，自己認為就讓他繼續在立委的職務上，做好立委的工作就好。讓真正有魄力、對台北施政有願景的陳時中擔任首都市長，為台北市民服務。

何志偉也說，雖然他的一票要支持陳時中，但蔣萬安身為市長參選人之一，應該也要接受選民的檢驗。身為選民之一的自己，就要對蔣萬安被提名至今仍然未出現的政策，提出最深切、最誠懇的疑問，「蔣萬安委員，請問你今天要參選的是立委，還是市長呢？」。

何志偉也說，陳時中從被提名至今短短10多天，從一開始說出「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，陳的競選團隊也已經快速組織成軍，而也立即與議員結合，傾聽最基層的民意，讓人看到陳時中的執行力、擘劃市政願景的能力，未來他也不只是「防疫指揮官」，相信會是一個稱職的「首都規劃師」。

▲民進黨立委何志偉（圖／總統府提供）
▲何志偉說，蔣萬安至今沒讓人印象深刻的政策、願景，讓人對他的擘劃市政能力要打個問號。（圖／總統府提供）

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