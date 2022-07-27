BA.5家庭群聚！南部船廠家人定序出爐「首2例兒童個案」
BA.5病毒株入侵國內社區，中央流行疫情指揮中心日前表示，第二起本土社區感染個案，為高雄船廠工作男性，他的接觸者家人、職場也有驗出確診，累積陽性16人，醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日公布最新定序結果，確認該名個案2名染疫家人的定序也是BA.5，因此確定此為家庭群聚，而這兩位家人，一位小於10歲、一位小5歲，為本土兒童BA.5首例。
羅一鈞說，先前南部船廠BA.5個案有2位家人檢驗陽性，都是兒童個案，今日定序出爐，確認為BA.5，小於五歲個案在7/16有發燒、嘔吐、腹痛，小於十歲個案無症狀，兩位的CT值分別為21.6、21.1，目前也都已經完成七天確診者居家照護、解隔離；職場接觸者部分，船廠的員工定序還在進行中，有結果會盡快跟外界報告。
據指揮中心統計，截至目前，國內本土BA.5個案累計11例，分別為4例為社區感染、7例接機感染。（編輯：林莞茜）
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