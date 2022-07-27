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BA.5家庭群聚！南部船廠家人定序出爐「首2例兒童個案」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明南部船廠群聚狀況和定序結果（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明南部船廠群聚狀況和定序結果（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-27 14:35:36

BA.5病毒株入侵國內社區，中央流行疫情指揮中心日前表示，第二起本土社區感染個案，為高雄船廠工作男性，他的接觸者家人、職場也有驗出確診，累積陽性16人，醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日公布最新定序結果，確認該名個案2名染疫家人的定序也是BA.5，因此確定此為家庭群聚，而這兩位家人，一位小於10歲、一位小5歲，為本土兒童BA.5首例。

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羅一鈞說，先前南部船廠BA.5個案有2位家人檢驗陽性，都是兒童個案，今日定序出爐，確認為BA.5，小於五歲個案在7/16有發燒、嘔吐、腹痛，小於十歲個案無症狀，兩位的CT值分別為21.6、21.1，目前也都已經完成七天確診者居家照護、解隔離；職場接觸者部分，船廠的員工定序還在進行中，有結果會盡快跟外界報告。

據指揮中心統計，截至目前，國內本土BA.5個案累計11例，分別為4例為社區感染、7例接機感染。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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