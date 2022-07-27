名家論壇》施孝瑋／兩棲作戰海上中心　艾塞克斯號

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胡蜂級兩棲攻擊艦艾塞克斯號
胡蜂級兩棲攻擊艦，可說是融合了美國海軍兩棲艦中的直升機航艦、船塢運輸艦、兩棲登陸指揮艦、兩棲船塢登陸艦的優點於一身。外型就像二次大戰航艦般採用全通飛行甲板，因此兩棲攻擊艦可以進駐陸戰隊的聯絡兼指揮直升機UH-1Y、戰鬥直升機AH-1Z、人員運輸主力MV-22B魚鷹旋傾翼機、CH-53E重型運輸直升機與F-35B戰機。近年更由於陸戰隊逐步以F-35戰機汰換AV-8B戰機後，更產生由兩棲攻擊艦搭配2架魚鷹機，以及16-20架F-35B戰機成為中型支援航艦的「閃電航艦」。不過在還太演習期間，因演習科目而並未派出F-35B魚鷹機參演。
胡蜂級兩棲攻擊艦由於設有全通飛行甲板，因此也為進駐軍機設置了機庫甲板。機庫甲板位於後艦身約1/3飛行甲板下方，以左右舷兩座飛機升降機及一個坡道與飛行甲板相連結。在艦身左側也有坡道向下，連結上層車兩甲板。上層車輛甲板往艦艉可以直接連結船塢甲板。胡蜂級的船塢甲板可以停放2艘氣墊登陸艇或是一般機械登陸艇及AAV-7兩棲突擊車。
美軍安排記者由珍珠港中央的福特島登上MH-60S騎士鹰直升機，飛往歐胡島附近海面的艾塞克斯號兩棲攻擊艦。但是由於登艦的這天，祕魯海軍參演艦 Guise號發生火災，造成兩名艦上官兵嚴重燒傷，因此當時演習空中科目暫停，讓演習空預留給需要緊急運送的直升機使用。由於祕魯海軍的護衛艦較小，且艦上設備無法對兩人進行搶救，因此由法國巡防艦上的直升機，先送至美國海岸防衛隊的巡護艦後，再由林肯號航艦的直升機轉送至岸上進行後送醫療。
在艾塞克斯號上，美軍展示金屬列印機。美軍為艾塞克斯號配賦金屬3D列印機，主要為改善艦上後勤而如此。由於海軍和陸戰隊進行海外遠征部署時，零件獲補不見得能完全無時差，因此利用精密的3D金屬列印，可以改善部分消耗性金屬零件的補給狀況，而讓珍貴的補給空間，留給需求度更高且製作更精密的零附件。
艾塞克斯號的機庫，倒是有一架美軍新式的無人機RQ-8B。RQ-8火哨兵系列無人直升機系統是美國海軍和陸軍均有使用的無人直升機，這架在艾塞克斯號機庫的，較可能是MQ-8B。MQ-8B是RQ-8A的改良型，掛載由A型的90公斤提升到B型的320公斤(短程任務)。火哨兵無人機藉由機首的光電偵蒐設備，可以在戰場上空進行偵查，將即時戰場影像回傳，供前線指揮官做為決策依據。另外MQ-8B也可攜掛反戰車飛彈，並作為登陸部隊和兩棲攻擊艦間的通訊中繼，讓在艦上的兩棲部隊指揮官能隨時掌握前線動態和變化。由於兩棲攻擊艦原本就部署陸戰隊的直升機作戰隊，因此加入火哨兵這一類的無人直升機，的確讓兩棲艦上的航空資源，可以更專注於運輸和對敵壓制等任務，而火哨兵的引進，也讓陸戰隊的三棲立體登陸作戰，進入有人和無人的聯合作業。
陸戰隊進駐胡蜂級的作戰編制是982人，大約是一整個營的兵力。現在的三棲立體登陸，利用魚鷹機和CH-53，可以在海空軍的空中力量，清除完登陸區的敵軍戰力後，帶著地面部隊先行垂直登陸，後續重裝備再由氣墊登陸艇後續運上岸，上岸後人員和裝備結合，由掩護的戰鬥直升機與F-35B戰機進一步提供密接支援，讓登陸部隊能掃蕩敵軍。
●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編
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