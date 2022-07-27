專家估8月底「確診」可降至8千例！王必勝：仍以實際為主
隨著本土出現BA.5個案，不少民眾擔憂，疫情恐怕會在台灣遭成新一波流行，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，若BA.4、BA.5在台灣蔓延，最快在8月中旬，就會讓單日確診數飆回3萬以上，但如果沒有被影響到，則有望在9月底前降低到5000例以下，對此，指揮官王必勝回應，這個看法比較樂觀，可若有這種情況，當然是非常好。
據了解，陳秀熙今天（27日）根據模型推測，如果BA.4、BA.5未在台灣流行，8月底單日確診有望跌至7996例，9月底則有望降至4912例，但目前看來，BA.4、BA.5對台灣雖不至於像6月份一樣大流行，但仍可能轉為地方流行，並在8月中旬到月底間，造成確診數增加到3萬。
針對陳秀熙所述，王必勝則回應，這個推測可能屬於比較樂觀的看法，若是這樣當然非常好，但還是要以實際情況為主。（編輯：陳苾暐）
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