全民當導演　以「台中」為題材影像徵件

台中市影視發展基金會所屬「中山 73 影視藝文空間」，除持續推廣非主流藝術電影及在地影像作品，更以發掘影視創作人才為目標，於今年首度舉辦「全民當導演．來 73 開演」影像徵件活動，即日起至 8 月 31 日開放報名，不限攝影設備與影片類型皆可報名，最高獎金 2 萬元，還有豐富好禮，各路影像好手來挑戰，拿起手機拍出好作品。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由台中市政府新聞局指導、台中市影視發展基金會負責營運的「中山 73 影視藝文空間（簡稱中山 73 ）」位於台中市中區，係於 107 年透過舊有歷史建築活化再利用，定期放映非主流藝術電影及舉辦電影專題講座，另不定期辦理藝文活動，深耕大台中地區影視音發展，以提升地方文化涵養、豐富民眾視聽感受為使命。

透過此次影像徵件活動，台中市影視發展基金會也希望與常民影像紀錄風潮相呼應，另「中山 73 」二樓擁有專業放映影廳，此次徵件入選作品，基金會也將在「中山 73 」為各得獎者舉辦專屬首映會，邀請得獎者親臨現場進行映後座談，與更多觀眾分享創作動機及多元的影像視野。