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全民當導演　以「台中」為題材影像徵件

▲中市影視發展基金會所今年首度舉辦「全民當導演．來73開演」影像徵件活動，即日起至8月31日開放報名(圖／影視基金會提供2022.7.27)
▲中市影視發展基金會所今年首度舉辦「全民當導演．來73開演」影像徵件活動，即日起至8月31日開放報名(圖／影視基金會提供2022.7.27)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-27 15:22:03

台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」，除持續推廣非主流藝術電影及在地影像作品，更以發掘影視創作人才為目標，於今年首度舉辦「全民當導演．來73開演」影像徵件活動，即日起至831日開放報名，不限攝影設備與影片類型皆可報名，最高獎金2萬元，還有豐富好禮，各路影像好手來挑戰，拿起手機拍出好作品。

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由台中市政府新聞局指導、台中市影視發展基金會負責營運的「中山73影視藝文空間（簡稱中山73）」位於台中市中區，係於107年透過舊有歷史建築活化再利用，定期放映非主流藝術電影及舉辦電影專題講座，另不定期辦理藝文活動，深耕大台中地區影視音發展，以提升地方文化涵養、豐富民眾視聽感受為使命。


透過此次影像徵件活動，台中市影視發展基金會也希望與常民影像紀錄風潮相呼應，另「中山73」二樓擁有專業放映影廳，此次徵件入選作品，基金會也將在「中山73」為各得獎者舉辦專屬首映會，邀請得獎者親臨現場進行映後座談，與更多觀眾分享創作動機及多元的影像視野。


「全民當導演．來73開演」影像徵件活動，須以「台中」人事物為創作題材，參賽作品採線上報名方式遞件至831日截止，將由影視專家學者評審遴選出10部優秀作品，於930日公布在中山73官方粉絲專頁，得獎者除可獲得豐富獎金及精美影視周邊禮品外，入選作品也將於12月安排在中山73公開放映，並安排映後講座，讓得獎主創團隊與觀眾交流互動。不論是劇情片、紀錄片、實驗片或動畫片，更不限影片長短，只要是優秀的影像作品都有機會在中山73發光發熱，競賽規章與報名方式請上中山73影視藝文空間官方臉書查詢。

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