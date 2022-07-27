病毒溯源有結果？《科學》新研究再度指向武漢華南市場

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《CNN》、《法新社》報導指出這兩篇研究再次經過同儕審查後，美國亞利桑那大學病毒學家沃洛比（Michael Worobey）—也就是報告合著者，便指出這種病毒看起來除了透過武漢市場的野生動物交易外，似乎沒有其他傳入人類的方式了。
研究主要分析疫情爆發第一個月以來確診病例地理位置與環境分析，還有檢視最早病例體內的病毒基因組數據，發現儘管當時確切情況在外在因素下仍相當模糊，但主要緊密聚集在華南海鮮市場周圍，推測最初市場內的活體動物體內應該存有A、B兩種病毒，由於活體動物被關在擁擠狹小空間內，病毒可能交互傳播演變成動物傳人的病毒。
不過研究至今並未找出究竟是何種生物帶原，但初期傳播範圍相當明確，包含最初受病毒從動物自人體跨物種傳播的確診者，以及在市場周圍工作或居住的初期確診者；沃洛比也曾呼籲學界繼續對新冠病毒起源持開放態度，特別是對實驗室外洩結果的論點。
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