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病毒溯源有結果？《科學》新研究再度指向武漢華南市場

▲新型冠狀病毒起源仍不明。（圖／翻攝自 The New Daily ）
▲新型冠狀病毒起源仍不明。（圖／翻攝自 The New Daily ）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-27 15:31:46

新冠病毒起源研究至今仍尚未有結論，近期國際學術期刊「科學」（Science）再度公布新的研究結果指出，新冠病毒最有可能的起源地位於中國武漢市的華南海鮮市場，另一則最新研究則顯示病毒不太可能一開始就在人類之中廣泛傳播，也就是來自動物的可能性相對提升。

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今年2月這兩篇學術研究就透過學術著作預印本的方式在網路上供人參閱，隨著今年6月世界衛生組織呼籲學界應繼續研究新冠病毒起源，這兩篇公開研究又被科學界進行審閱，並刊登於國際學術期刊《科學》上。

《CNN》、《法新社》報導指出這兩篇研究再次經過同儕審查後，美國亞利桑那大學病毒學家沃洛比（Michael Worobey）—也就是報告合著者，便指出這種病毒看起來除了透過武漢市場的野生動物交易外，似乎沒有其他傳入人類的方式了。

▲武漢華南海鮮市場被認為是疫情最早爆發地。（圖／翻攝自《香港 01 》）
▲武漢華南海鮮市場被認為是疫情最早爆發地。（圖／翻攝自《香港 01 》）
研究主要分析疫情爆發第一個月以來確診病例地理位置與環境分析，還有檢視最早病例體內的病毒基因組數據，發現儘管當時確切情況在外在因素下仍相當模糊，但主要緊密聚集在華南海鮮市場周圍，推測最初市場內的活體動物體內應該存有A、B兩種病毒，由於活體動物被關在擁擠狹小空間內，病毒可能交互傳播演變成動物傳人的病毒。

不過研究至今並未找出究竟是何種生物帶原，但初期傳播範圍相當明確，包含最初受病毒從動物自人體跨物種傳播的確診者，以及在市場周圍工作或居住的初期確診者；沃洛比也曾呼籲學界繼續對新冠病毒起源持開放態度，特別是對實驗室外洩結果的論點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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