Google地圖3大更新！單車路線更精準　定位通知抓誰落跑

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隨著油價上漲、運動和環保越來越受重視，世界各地騎單車的人增加了超過 40%，Google 地圖提供單車路線的服務至今已經超過 12 年，現在有新版的單車路線資訊，可以輕鬆比較每條路線，並查看更精細的詳細資料。
舉例來說，能查看路途中的海拔高度和陡降程度，也能立即知道該路線是否有規劃單車道，以及行經的道路類型，像是主要道路或地方街道。透過App還會幫忙判斷途中會不會遇到交通堵塞，或是需要攀爬階梯。
此外，還可以取得路線分析資料，瞭解該路線的單車專用道、行人共用道與人行專用道的占比。不用再擔心自己會不小心騎上陡峭的山坡，或是半路騎到車流量太大、讓人提心吊膽的路段。未來幾週，單車路線資訊就會陸續推送。
新增位置資訊分享通知
全新的位置資訊分享通知，能查看親友的抵達或出發時間。當選擇與你分享位置資訊，只要用集合地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間。也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也沒關係。
沉浸式實景地圖第一步－百大景點擬真空拍
為了協助擬定旅行計畫，Google 地圖中放上全球 100 個最熱門地標的擬真空照影像，其中涵蓋巴塞隆納、倫敦、紐約、舊金山和東京等城市。這項功能結合了 AI 技術與數十億張高畫質的街景、衛星和空照圖像，是推出沉浸式實景的第一步。