新竹球場「落漆」弄傷球員 高虹安質疑沈慧虹行政能力
新竹市立棒球場花費12億元重建卻傳出一連串硬體瑕疵，更造成多位球員受傷，富邦悍將球員林哲瑄23日在新竹球場撲球時受傷，必須開刀，球季恐報銷。民眾黨新竹市長參選人高虹安今（27）日質疑新竹市前副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹的行政能力，做出千瘡百孔棒球場。
高虹安今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於林哲瑄受傷必須開刀，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅表示願負擔醫藥費用，高虹安指出今年是林哲瑄的合約年，「有沒有想過他（林哲瑄）這季沒有辦法打、甚至報銷，可能對他影響會多大？」用納稅人建造的球場去傷害運動國手，為什麼公共建設可以如此「落漆」。
高虹安表示，其實早在6月中到6月底間，包括她在內的委員都有接到對於新竹棒球場的陳情，很多球團內的人對於棒球場22日開打感到擔心，當時新聞也報導味全龍總教練葉君璋說，現在這球場是有安全上疑慮，所以委員們才安排會勘棒球場，也請了專業選手、體育署一起參與，會勘後並條列缺失，希望新竹市府盡快改善。當時得到的答案是回去研議，但隔天新竹市府卻說這是選舉抹黑的起手式、對新竹說三道四。
高虹安認為，這次新竹棒球場案讓沈慧虹的行政能力、執行能力打上大問號；案發前，民進黨或沈慧虹本人，都說是自己的政績，沈慧虹還穿高跟鞋去勘查球場，但22日開幕如此落漆，讓大家知道沈的行政能力不過爾爾，今天做出千瘡百孔棒球場，哪知道後面市政交給妳，會做出什麼東西。