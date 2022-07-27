力暘銧昊台中首座「水瓶儲能」案場今日開工

致力大規模地面型光電案場開發的力暘能源集團，今年初以子公司「銧昊」跨入儲能市場，陸續建置嘉義、桃園、金門、苗栗等地儲能案場後，今日又於台中市龍井區舉行首座台中儲能案場開工典禮，為集團光、儲、售一站式電力服務再添生力軍。





我是廣告 請繼續往下閱讀

「銧昊」今日在龍井區建置的「水瓶2.1MW」台電AFC儲能系統，裝置容量達2.1MW(百萬瓦)，是集團在台中市建置的首座儲能案場，也是龍井區首座民間自營的儲能案場。





▲力暘銧昊台中首座「水瓶儲能」案場，今日在龍井區舉辦開工典禮。（圖／力暘銧昊提供）

開工典禮中，台中發電廠吳重仁副廠長親臨致意表示，台中發電廠就在龍井區，非常歡迎有水瓶儲能的好鄰居進駐。台電將會是水瓶儲能系統的技術夥伴，電力與儲能系統共同攜手努力，建構穩定、安全且環保的供電環境。





「銧昊」董事長黃志文表示，能源轉型不僅是開發再生能源而已，儲能設備的快速反應以及儲存電能特性，更是能源轉型不可或缺的一環。力暘能源集團以光電案場出發，案場土地租用迄今已超過千甲，深獲合作地主信賴。





力暘能源集團憑藉著光電案場併網超過100MW，建置中案場更將近400MW的雄厚實力，今年初進軍儲能與售電市場，希望為綠電需求企業提供發電、儲電與售電之完整一站式整合服務。而甫進入儲、售電市場便開創佳績，累計參與AFC交易平台，且獲得併審同意之儲能案場裝置容量合計已有35.7MW，堪稱民間開發商之最。





而在俗稱「用電大戶」條款「一定契約容量以上之電力用戶，應設置再生能源發電設備管理辦法」的時限壓力下，國內用電大戶業者紛紛積極詢問裝設再生能源發電設備，或購買再生能源電力憑證等等的可行性。





黃董事長表示，其實設置儲能設備也是一種解套方式，只是，綠電需求業者在評估各種方案前，應該慎選合作對象，避免饋線蟑螂「虛佔饋線容量、假意合作開發」情事發生。















