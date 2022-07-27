樂見裴洛西訪台？胡錫進放話：解放軍將「伴飛」至台領空
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原計劃今年4月訪台，但因為確診新冠肺炎而推遲行程，如今傳出8月將率兩黨議員來訪，再度挑起中國敏感神經。不僅中國外交部嚴正斥責，中國國防部更警告將以軍事行動回應，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進更揚言，屆時解放軍戰機將更加師出有名地「伴飛」裴洛西座機至台灣領空。
裴洛西身為美國總統繼承順位第2位，若訪台計畫順利成行，將成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長，同時也成為美國政壇焦點人物；對於裴洛西可能訪台一事，中國國防部發言人譚克非表示，如果美方一意孤行讓裴洛西訪台，中國軍隊絕不會坐視不管，「必將採取強有力措施，挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在昨（26）日發文回應表示，解放軍戰機早晚是要飛到台灣上空去的，裴洛西的訪台可能牽動台海局勢，「為邁出這一步，我們需要一個契機，它將促使國際社會更加理解中國大陸這樣做不是挑釁，而是順理成章的邁進。」
胡錫進聲稱，如果美軍航母挑釁性靠近台灣島、一旦中美發生海上衝突，那麼美國航母編隊將被消滅，也提到自己期待解放軍戰機隨裴洛西的座機「伴飛」到台灣上空，「開闢解放軍戰機在台灣上空巡航的偉大先例」。
至於中方頻頻喊話嗆聲，美國國防部印太助理部長瑞特納（Ely Ratner）則回應指出，美國國會議員有權自己決定出訪行程，至於北京當局咄咄逼人的挑釁行為，則是嚴重威脅了區域和平與穩定關係，呼籲中國停止。
至今裴洛西尚未公開證實訪台行程，但《CNN》引述消息人士指出，台灣是裴洛西在未來幾週亞洲行的其中一站，並且已經邀請了民主黨以及共和黨兩黨人士一同出訪。