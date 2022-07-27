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MIS-C重症+3！羅一鈞籲：幼童快打疫苗、保護力達9成

MIS-C重症+3！羅一鈞籲：幼童快打疫苗、保護力達9成
MIS-C重症+3！羅一鈞籲：幼童快打疫苗、保護力達9成

健康醫療網

2022-07-27 16:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增25,692例COVID-19確定病例，分別為25,521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。

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各縣市個案分布

  • 新北市4,504例
  • 臺中市3,168例
  • 桃園市2,680例
  • 高雄市2,630例
  • 臺北市2,573例
  • 臺南市2,032例
  • 彰化縣1,231例
  • 屏東縣781例
  • 苗栗縣750例
  • 新竹縣694例
  • 雲林縣631例
  • 宜蘭縣609例
  • 新竹市603例
  • 嘉義縣497例
  • 花蓮縣460例
  • 南投縣424例
  • 基隆市346例
  • 嘉義市322例
  • 臺東縣280例
  • 澎湖縣151例
  • 金門縣146例
  • 連江縣9例
再增3例兒童MIS-C重症　羅一鈞呼籲疫苗打好打滿

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增中症110例、重症44例，以及28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。最年輕的死亡個案為30多歲，本身有癌症病史，7/11確診入住專責病房，7/18轉到癌症安寧照護，不過後續不幸於7/24因癌症併發之問題過世。

另外，今日有3位兒童MIS-C重症個案，其中一位是1歲男童，這位男童沒有慢性病史，5/27確診新冠肺炎，7/20開始發燒、嘔吐、食慾下降，7/23有結膜炎、嘴唇充血症狀，因此疑似MIS-C收住院，在7/26時因症狀持續嘔吐及肝指數升高，因此轉至加護病房觀察、治療。另一位3歲女童，沒有慢性病史，5/23確診，7/19開始發燒，高達40度，伴隨腹痛、腹瀉，7/22送到急診，確診MIS-C住院，所幸經過治療後，已順利於今日出院。

另一名5歲女童，7/2確診新冠，7/19開始發燒、鼻塞、流鼻水、頸部、淋巴結腫等症狀，7/22因症狀持續就醫，診斷疑似MIS-C住院，隔天7/23發燒持續，且出現全身紅疹、紅眼、腹瀉、胸痛等增加的症狀，因此轉院至醫學中心，目前於一般病房進行治療。羅一鈞提醒，「目前還是陸續出現兒童重症個案，打一劑兒童或幼兒疫苗，從國外的資料看來，對於MIS-C保護效果都有9成以上，至少要讓小朋友接種一劑以上疫苗，以保護罹患後續染疫的相關重症，包括腦炎、MIS-C。」

南部船廠人員家人基因定序出爐！2名兒童成台灣首兩例BA.5

日前新增一位染Omicron BA.5的南部船廠人員，其2位家人檢驗亦為陽性，定序結果已出爐，同為BA.5。其中一位小於5歲（Ct值21.6），7/11出現發燒、嘔吐、腹痛的症狀；另一位小於10歲（Ct值21.1）則是無症狀，且為首2例台灣BA.5的兒童個案。羅一鈞補充，這兩位小朋友都已完成了7天確診的居家照護，也已經解除隔離。另外，職場接觸者仍在定序中。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54603

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