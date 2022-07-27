▲ 台泥儲能台北樂群充電站啟用 首創 LINE 預約充電服務

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樂群站使用飛宏科技 DC 快充樁，有 2 座樁四格車位，充電規格為 CCS1/CCS2/CHAdeMO，現場也有 CHAdeMO 轉 TPC 轉接頭。根據電動車專業媒體近日公布一項調查，電動車主最擔心的前三大問題，不是功率，而是車位被佔用無法充電及充電站點太少須排隊，這樣的問題在大台北地區特別容易遇見。NHOA.TCC 一向重視車主使用體驗，因此在充電服務上不斷推陳出新，今年 3 月首創全台第一個使用 LINE 就能啟動充電的充電品牌；7 月 12 日在台南 7-11 亞萬站推出國內充電站首創的車牌辨識系統與智慧地鎖，在網路上引發車主熱烈討論，事隔兩周，又在台北熱鬧的美麗華商圈推出全台第一的「LINE 預約充電服務」，車主可在出門前 30 分鐘透過 LINE 預約，5 分鐘內抵達免付費，預約後的第 6 分鐘起，則依照時間收取預約費。車主抵達充電站後，停車格上方車辨螢幕會顯示已預約之車牌號碼，這時結合語音輔助提醒，配合自動降下的地鎖，能讓車主迅速停妥。車主停好車，在車上打開 LINE 點選啟動充電，下車插槍即可開始充電，是目前市場上最接近 Plug&Charge、也就是「隨插即充」功能設計，不怕油車佔位，也不用擔心到充電站時沒位置。
歡慶 NHOA.TCC 台北樂群站啟用，開幕前 10 天（7/27~8/5），只要車主在樂群站充電滿 15 度，即可抽充電金 100 元，名額共10位；另外，NHOA.TCC 也宣布與國際富豪汽車 Volvo 合作，成為充電夥伴，只要是 Volvo 車主，到 NHOA.TCC 包括花蓮台泥 DAKA、台南 7-11 亞萬站及台北樂群站充電，都享有充電 8 折優惠。Volvo 也加入台泥「EARTH HELPER」永續串聯計畫，透過電動車主的充電減碳以及鼓勵車主參加 EARTH HELPER 低碳與節能行動，形成有力量的減碳社群。Volvo 電動車主後續到 NHOA.TCC 以及 Volvo 充電站使用充電服務，將可以累積 EARTH HELPER 減碳積分，更有機會可以獲得雲朗觀光規劃的全家四人同行、五天四夜永續低碳慢旅。