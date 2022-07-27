COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台泥儲能台北樂群充電站啟用 首創 LINE 預約充電服務

▲ 台泥儲能台北樂群充電站啟用 首創 LINE 預約充電服務
▲ 台泥儲能台北樂群充電站啟用 首創 LINE 預約充電服務

2GameSome - 有車賞

2022-07-27 16:55:00

台泥企業團所屬台泥儲能（NHOA.TCC）今日（7/27）啟用位於大直的 NHOA.TCC 台北樂群充電站。樂群站為全台灣第一個可透過LINE預約充電服務的站點；樂群充電站也結合語音協助、搭配車牌辨識系統與智慧地鎖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕優惠無論是否為會員，每度皆 9.2 元。7/27~8/5 期間，充電滿 15 度，還可抽充電金 100 元 (每位會員每日限獲一次抽獎機會)。NHOA.TCC 將於 8/9 在 FB 粉絲專頁公布獲獎名單，並贈送充電金 100 元，共 10 名，※充電金無使用期限，使用充電金時，需綁定電子支付)，另外只要是 Volvo 車主，充電費率一律打 8 折。

樂群站使用飛宏科技 DC 快充樁，有 2 座樁四格車位，充電規格為 CCS1/CCS2/CHAdeMO，現場也有 CHAdeMO 轉 TPC 轉接頭。根據電動車專業媒體近日公布一項調查，電動車主最擔心的前三大問題，不是功率，而是車位被佔用無法充電及充電站點太少須排隊，這樣的問題在大台北地區特別容易遇見。NHOA.TCC 一向重視車主使用體驗，因此在充電服務上不斷推陳出新，今年 3 月首創全台第一個使用 LINE 就能啟動充電的充電品牌；7 月 12 日在台南 7-11 亞萬站推出國內充電站首創的車牌辨識系統與智慧地鎖，在網路上引發車主熱烈討論，事隔兩周，又在台北熱鬧的美麗華商圈推出全台第一的「LINE 預約充電服務」，車主可在出門前 30 分鐘透過 LINE 預約，5 分鐘內抵達免付費，預約後的第 6 分鐘起，則依照時間收取預約費。車主抵達充電站後，停車格上方車辨螢幕會顯示已預約之車牌號碼，這時結合語音輔助提醒，配合自動降下的地鎖，能讓車主迅速停妥。車主停好車，在車上打開 LINE 點選啟動充電，下車插槍即可開始充電，是目前市場上最接近 Plug&Charge、也就是「隨插即充」功能設計，不怕油車佔位，也不用擔心到充電站時沒位置。

歡慶 NHOA.TCC 台北樂群站啟用，開幕前 10 天（7/27~8/5），只要車主在樂群站充電滿 15 度，即可抽充電金 100 元，名額共10位；另外，NHOA.TCC 也宣布與國際富豪汽車 Volvo 合作，成為充電夥伴，只要是 Volvo 車主，到 NHOA.TCC 包括花蓮台泥 DAKA、台南 7-11 亞萬站及台北樂群站充電，都享有充電 8 折優惠。Volvo 也加入台泥「EARTH HELPER」永續串聯計畫，透過電動車主的充電減碳以及鼓勵車主參加 EARTH HELPER 低碳與節能行動，形成有力量的減碳社群。Volvo 電動車主後續到 NHOA.TCC 以及 Volvo 充電站使用充電服務，將可以累積 EARTH HELPER 減碳積分，更有機會可以獲得雲朗觀光規劃的全家四人同行、五天四夜永續低碳慢旅。

8月17日全球首演！保時捷全新911 GT3 RS 蓄勢待發

福斯 Golf GTI 經典駕馭版 159.8 萬限量接單

沒錢生產運作，Faraday Future FF 91量產跳票

日本Mazda 6停止接單下台一鞠躬，後繼車型仍是未知數

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.43%21.57%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀