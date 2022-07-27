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福斯 Golf GTI 經典駕馭版 159.8 萬限量接單

▲ 福斯 Golf GTI 經典駕馭版 159.8 萬限量接單
▲ 福斯 Golf GTI 經典駕馭版 159.8 萬限量接單

2GameSome - 有車賞

2022-07-27 16:55:00

台灣福斯汽車推出 23 年式 Golf GTI，並向德國原廠爭取限量 Golf GTI 經典駕馭版，標配 DCC主動式底盤控制系統、VAQ 前軸電子液壓限滑差速器，和具學習功能的 VDM 車輛動態管理系統；即日起接單價新台幣 159.8 萬。

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Golf GTI 經典駕馭版採用 EA888 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，最大扭力 37.8kg／m，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，展現 0 到 100 公里加速只需 6.3 秒的頂尖實力；而其具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統、GTI 專屬 VAQ 前軸電子液壓限滑差速器和 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊阻尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，對應不同路況自動調整設定，其中 DCC 主動式底盤控制系統為 Golf GTI 經典駕馭版的獨家標配。

Golf GTI 經典駕馭版擁有全 LED 科技的 IQ. LIGHT 智慧燈組，包含 LED 遠近光頭燈、LED 高亮度尾燈（附動態轉向指示燈），車頭具有 GTI 專屬外觀空力套件含徽飾， GTI 專屬 X 型前霧燈整合於蜂巢狀氣壩中，同時搭配 18  吋 Richmond 鋁合金輪圈、GTI 專屬高性能煞車卡鉗與紅色烤漆塗裝，排氣管採用雙邊單出設計等。

Golf GTI 經典駕馭版同樣搭載新世代數位化座艙，10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表及全新 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等跑車資訊。車室空間蘊含各式 GTI 專屬配備，包含GTI專屬三幅運動化多功能觸控式真皮方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，同時 GTI 專屬經典格紋跑車座椅，GTI 專屬紅色皮革元素以及頭枕整合式運動化跑車座椅。此外，台灣福斯汽車同步提供 23 年式 Golf GTI，標配電動玻璃天窗、Vienna 真皮跑車型座椅、19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，接單價為 174. 8 萬。

限量 100 組的「GTI 專屬運動套件」同步登場，結合售後強化專家 Oettinger，包含德國原廠 19 吋雙輻旋壓輕量化輪圈、倍耐力 P zero 性能胎與三件式 Oettinger 運動套件（前保桿下擾流、後保桿下擾流與運動化後尾翼），經德國 TÜV 認證，RIM 製程製造，材質採用聚氨酯彈性體，通過原廠風洞測試的空氣力學設計認證。專屬運動化配件限量售價僅 12.5 萬元。（配件資訊與相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商。）

2023 年式 Golf GTI 接單價：

車型

新台幣接單價

Golf GTI 經典駕馭版

1,598,000元

Golf GTI

1,748,000元

（**車款規格配備以實車為準；交車日期等相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

2023 年式 Golf 接單價：

車型

新台幣接單價

230 eTSI Comfort （接單生產）

1,018,000元

230 eTSI Life

1,068,000元

230 eTSI 智能特仕版

1,118,000元

280 eTSI Style

1,248,000元

280 eTSI R-Line

1,348,000元

The Golf GTI 經典駕馭版

1,598,000元

The Golf GTI

1,748,000元

R

2,078,000元

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