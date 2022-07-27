▲ 福斯 Golf GTI 經典駕馭版 159.8 萬限量接單

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Golf GTI 經典駕馭版採用 EA888 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，最大扭力 37.8kg／m，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，展現 0 到 100 公里加速只需 6.3 秒的頂尖實力；而其具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統、GTI 專屬 VAQ 前軸電子液壓限滑差速器和 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊阻尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，對應不同路況自動調整設定，其中 DCC 主動式底盤控制系統為 Golf GTI 經典駕馭版的獨家標配。





Golf GTI 經典駕馭版擁有全 LED 科技的 IQ. LIGHT 智慧燈組，包含 LED 遠近光頭燈、LED 高亮度尾燈（附動態轉向指示燈），車頭具有 GTI 專屬外觀空力套件含徽飾， GTI 專屬 X 型前霧燈整合於蜂巢狀氣壩中，同時搭配 18 吋 Richmond 鋁合金輪圈、GTI 專屬高性能煞車卡鉗與紅色烤漆塗裝，排氣管採用雙邊單出設計等。





Golf GTI 經典駕馭版同樣搭載新世代數位化座艙，10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表及全新 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等跑車資訊。車室空間蘊含各式 GTI 專屬配備，包含GTI專屬三幅運動化多功能觸控式真皮方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，同時 GTI 專屬經典格紋跑車座椅，GTI 專屬紅色皮革元素以及頭枕整合式運動化跑車座椅。此外，台灣福斯汽車同步提供 23 年式 Golf GTI，標配電動玻璃天窗、Vienna 真皮跑車型座椅、19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，接單價為 174. 8 萬。





車型



新台幣接單價



Golf GTI 經典駕馭版



1,598,000元



Golf GTI



1,748,000元



