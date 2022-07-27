中元到！環保署推「以功代金」　捐款再贈綠點

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環保署統計，110年民眾響應紙錢集中燒數量達2.2萬噸，為106年的1.8倍，響應以功代金的金額達4500萬元台幣，相較於106年推動金額已成長4.8倍，初步估算110年於普渡期間推動環境友善祭祀所減少PM2.5排放量約為60公噸，並同時減少污染陳情案件。
環保署今年更進一步結合四大超商擴大以功代金捐款管道，提供全國民眾更便利的友善祭祀服務，一同祈福兼顧空氣品質與健康生活環境。
目前環保友善祭祀也逐漸為宗教團體祭祀採用，佛光山慧傳法師分享，燒紙錢的重點是誠心而非數量，因此佛光山協助高雄市政府在集中燒時加持念咒，去年更因為疫情使用連線的方式協助淨爐，強調誠心的重要。
「祭祀也可以很環保！」環保署空保處處長蔡孟裕指出，環保署持續於中元普渡期間與地方政府共同推動「紙錢集中燒」，由環保局協助集中送至具備空污防制設施的紙錢專燒爐或焚化爐焚燒，集中處理祭祀紙錢，以避免露天燃燒。
蔡孟裕提及，目前統計顯示，全年參與集中燒的紙錢，已有35％來自於中元普渡，可見民眾響應意願持續提高，在集中燃燒紙錢時也會參照傳統儀式辦理淨爐，兼顧民俗信仰，誠心絕不打折。
蔡孟裕說明，環保署與各縣市持續推動以功代金、紙錢集中燒，去年有9縣市與超商合作在中元期間提供以功代金服務平台，共有57家社福機構受惠，今年擴大辦理至全台，受惠社福機構也倍增為101家。環保署目前提供1萬5000份以功代金贈綠點的額度，若民眾參與狀況踴躍，環保署也將加碼贈送綠點的份數，鼓勵民眾響應環保與善心行動。
本次提供超商以功代金服務的普渡祭祀選擇，民眾只要自今年農曆7月起至8月底前至超商完成以功代金捐款行動，並於10月31日前將收據上的交易序號至環保署綠點網站或「環保集點App」 登錄，即可獲贈2000點綠點序號，綠點可以在合作通路兌換各式各樣的環保商品還可以折抵綠色消費，每100點可折抵新台幣1元。