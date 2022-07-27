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鉅陞國際成立台中分公司 精選蛋黃區推案破百億

▲鉅陞國際深耕台中，今天舉辦台中分公司開幕儀式，宣布積極開發台中精華區策略。（圖／鉅陞國際提供）
▲鉅陞國際深耕台中，今天舉辦台中分公司開幕儀式，宣布積極開發台中精華區策略。（圖／鉅陞國際提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-07-27 17:13:49

上櫃公司鉅陞國際開發，今日成立台中分公司，擴大經營規模，也展現深耕台中決心。董事長褚學忠表示，看好台中未來發展前景，將鎖定台中具發展潛力的核心地段積極開發，為股東創造收益。而上櫃首發案將於台中市精華區推出，並已在台中市蛋黃區備妥百億土地推案庫存量。

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鉅陞國際開發(5529）董事長褚學忠，秉持上櫃初衷，希望為消費者帶來更踏實保障，表示「一輩子花費最高金額的就是不動產，但這2、30年來消費者所獲得的服務比買一台車還不如」。所以公司成立至今，始終堅持這份信念，為了提升更理想的居住品質、創造更美好的生活質感而努力，打造「有感建築」，提供「ALL IN ONE一條龍尊榮購屋服務」，鉅陞要為消費者想更多、做更好。

看好台中未來發展前景、國家級重大建設與企業集團進駐之大勢，鉅陞國際開發（5529）首發重量級大案「台灣大道案」將於第三季登場，基地正對台中市政府，由美國哈佛建築大師呂建勳規劃，承襲飛簷豪宅美學，坐擁七期最美城市天際線，緊鄰校園、公園第一排無限樹海棟距，3分鐘即至遠百新光商圈，8分鐘接軌科博特區，地段價值堪稱絕版地王，結合重量級建築大師團隊，擘劃台中珍稀「有感奢宅」。

另一指標個案「市政黎明路案」位於七期重劃區內稀有純住宅區，為珍貴角地型基地，臨60米市政路，並與台中歌劇院、秋紅谷景觀生態公園為鄰，轉身就可上74快速道路，未來地標級建設林立，包括2023年即將落成的台中之鑽，將成為台中首棟高度超過 200 公尺的商業摩天大樓；其地段珍稀性與價值性，成為七期內備受矚目之精華核心。

除了上述台中預推個案外，目前銷售中個案「鉅陞莊園」位於新竹國家藝術園區，緊鄰新竹產業鏈核心及康橋校園，規劃210坪建坪仰森大境電梯豪墅，不僅是園區內唯一上櫃建設公司品牌，也是園區內唯一提供VIP客製化全裝修服務的建案，居住客層多為企業主及竹科高層菁英，目前僅剩餘一戶可銷售。

 

 

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