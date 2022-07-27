29歲沈建宏升格醫美總監！進軍東區戰場 砸千萬開診所
29歲沈建宏升格醫美業形象總監，和表姊合夥砸重金千萬，進軍東區一級戰區開醫美診所，周圍少說30家競爭業者，沈建宏鎮店之寶是要價380萬的鳳凰電波儀器，今（27日）開幕茶會請來昔日男團「元氣G-BOYS」成員李岳、肯尼斯站台，三帥睽違16年合體。
「元氣G-BOYS」當年發行3張唱片，解散後成員各奔東西，肯尼斯經營網路行銷15年，李岳經營舞蹈教室，最近想開幼稚園，對幼兒教育事業很有興趣，沈建宏除了演員本業，還有餐飲、醫美2項副業，他和朋友合夥在中和開炒飯餐廳，今年又租下東區2樓店面開診所，54坪的店面每個月租金20萬上下，沈建宏覺得找到這裡是緣分，合約直接簽6年。
沈建宏本身很注重皮膚管理，青春期就開始打淨膚雷射，以前常常光顧陳怡蓉老公薛博仁的診所，久病成良醫，自己也跳下來經營這塊大餅，台北店是新竹後第二間店，他說：「這算是家族事業吧，表姊從事醫美行業許多年，表姊夫也從事生技行業的公司，認為可以一拍即合，再來就是今年也要滿30歲了，給自己一個而立之年的勇氣，努力拚搏一把。」
沈建宏事業三管齊下，感情卻交白卷，告別初戀黃安琪、安于睛、大陸女友、大2歲舊識姐姐後，目前還是單身，他受訪表示身邊有心儀對象，還在努力追求中，「事業剛起步比較忙，還在努力追求的過程中，穩定之後再跟大家說。」