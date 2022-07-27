批林智堅「以謊圓謊」 賴香伶： 再多謊言也無法掩蓋事實

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賴香伶表示，三天前林智堅才召開記者會，對於他的論文與余正煌論文多所雷同的質疑，在余不在場之下，聲稱自己是原創，暗示余正煌論文有問題，使余蒙受冤屈，才會迫使他不得不聲明維護權益。
賴香伶說，林智堅是余正煌的學弟，也是公眾人物，還製作大量梗圖宣傳自己，等於抹殺余正煌的努力，「林智堅的作法，非常不道德。」尤其對於外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯別字都相同，且2017年已經拿到中華大學碩士的林智堅，不可能又自稱是「準碩士」，理應審視論文的師生顯然都出了大問題，甚至連林智堅自己都沒有好好看過論文，才會發生這麼離譜的錯誤，引來抄襲質疑，林智堅至今無法自圓其說。
此外，賴香伶也提到，余正煌研究計畫在2016年3月22日口試通過，林智堅則是在兩個月後的5月24日才通過口試，余在7月19日碩士論文口試通過，林智堅在近半年後的2017 年1月13日才碩士論文口試通過，「怎麼可能是論文先完成者抄襲後完成者呢？這是林智堅必須回答的問題。」
賴香伶認為，無論是研究計劃、論文完成，林智堅都晚於余正煌，呼籲林不要再閃躲，再多的謊言也無法掩蓋事實，「大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一個以謊圓謊的政治人物。」