台南知名酒店推出頂級制霸海陸自助吧試人氣首日訂位全滿

台南桂田酒店的阿力海百匯餐廳於今 (27) 日起改裝後試賣，推出後至 7 月底訂位已全滿，此為為台南飯店自助餐的最高價，平日午餐 $1180 元、平日晚餐 $1380 元、假日午餐及晚餐時段為 $1580 元，業界也在觀望消費者對於高價位自助餐的接受度。桂田酒店總經理張煜焜表示，這次回歸提升了非常多高檔食材，並配置專精於該料理主題區的廚師服務顧客，因此反映在價格上，希望讓前來的客人品嘗到多樣化料理，吃得心滿意足。桂田秉持著為顧客提供頂級用餐體驗的理念重整出發，服務當然也隨之升級。

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歷時 10 周的阿力海百匯餐廳重點主題區精裝改造餐台，擴展「真炭火燒烤區」，主打炭烤和牛、炭烤羊腿、高山香魚、紐西蘭牛舌、伊比利豬及各式手作串燒。另外龍蝦清蒸不稀奇，碳烤龍蝦才是一絕，限定假日供應「碳烤龍蝦」和「碳烤生蠔」，要讓消費者品嚐到龍蝦的不同口感。現做區亦推出「龍蝦豚骨香米海鮮粥」，龍蝦肉質彈牙，熬製了 8 小時的豚骨湯頭與米飯一起熬粥更多了大海的鮮味。現蒸生蠔以蒜蓉或泰式酸辣二種入味，「鐵板燒區」香煎生食級干貝，鐵板上滋滋作響，口感絕佳；老饕最愛骰子牛爆汁鮮嫩，新鮮海蝦甘甜美味。

改裝後新增日式料亭區，供應現做炙燒比目魚、炙燒星鰻、炙燒干貝、炙燒鮭魚、炙燒牛等新鮮握壽司。中島海鮮吧供應法國海螺、鮑魚、特級花蟹、特級三點蟹、現撈仔的各式海鮮蒸魚。現煮湯區府城牛肉湯、小卷米粉、羊肉清湯、豬心冬粉、台南招牌鴨腳翅等國宴小吃展現台灣小吃特色之美。還有大人小孩都愛的現做炸大蝦天婦羅、酥脆無法抵擋，明爐櫻桃鴨，正宗老廣味；百年鹽水鵝、燒臘、道地手路熱鍋菜區，飲品甜點區」現做法式舒芙蕾、馬卡龍、烤布蕾，大人小孩都喜愛多達 11 種口味的哈根達斯 Häagen-Dazs 及莫凡彼 Mövenpick 冰淇淋供應給消費者。

▲阿力海「真炭火燒烤區」由桂田本家日式餐廳黃啟清料理長親傳炭火燒烤料理，有炭烤和牛、炭烤羊腿、高山香魚、紐西蘭牛舌、伊比利豬及各式手作串燒，另外限定假日供應「碳烤龍蝦」和「碳烤生蠔」（圖／記者林怡孜攝，2022,07,27）