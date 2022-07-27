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宏佳騰黃牌速可達 STR、新世代 CO-IN 雙油車同登場

▲ 宏佳騰黃牌速可達 STR、新世代 CO-IN 雙油車同登場
▲ 宏佳騰黃牌速可達 STR、新世代 CO-IN 雙油車同登場

2GameSome - 有車賞

2022-07-27 17:25:00

2022 年宏佳騰機車推出新世代油車計畫。首波推出兼具靈活與黃牌路權的上手級速可達 STR（建議售價 147,800 元），以及全新定位的新世代白牌 CO-IN（建議售價 92,800 元），搭配預告即將登場的三輪商務 Gather，三大新車款期望帶來全新氣象。

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全新品牌旗艦車款 STR

瞄準跨區通勤、期待重機路權車友，宏佳騰推出國產唯一跨界 ADV 風格的上手級黃牌速克達 STR。STR 軸距僅1,430mm、極輕量 148kg 車重，搭配 35mm 高強化前叉與無段可調氮氣後避震，達成 0-100km/h 加速僅 10 秒的加速表現。

STR 搭載 MAXXIS 半熱熔 R1N 輪胎，搭配四行程水冷引擎，無龍骨鋼管車架保留前置腳踏空間；32L 大容量車廂及加大前置物空間，搭配 10L 大容量油箱與汽車等級 Class D LED 大燈，共極光白、銀鑽灰與星銅棕三色車款。

宏佳騰 STR 搭載獨家 CROXERA 智慧儀表，為全台首款內建測速照相提醒的智慧黃牌機車，可視角達 178 度的 4.2 吋數位全彩 IPS 螢幕，標配接近汽車等級的 Turn by Turn 輔助導航、超速警示與測速提醒、手機訊息及來電通知、車況偵測通知及油量提醒等智慧功能，搭配 Keyless 系統與 QC3.0 的快充設計。

更省油新世代 CO-IN 正式登場

延續宏佳騰經典車款 CO-IN 原創精神，全新世代 CO-IN打破傳統油車造型，整合電車資源，以前衛車殼線條與裸把龍頭，搭配汽車等級 Class-D LED 大燈與內嵌式 LED 流線尾燈。

全新 CO-IN 座高僅 760mm，搭配省力中柱；獨家調校七期環保引擎搭配超大 6L 油箱，官方公布綜合續航力為 288km。整合 Keyless 功能與 5.5 吋 LED 大儀表、大字體清晰顯示；配置 20L 大容量置物箱與二合一 USB 多功能掛勾；ABS 防鎖死煞車系統讓騎乘更安全。共推出極光白、星空藍與暗夜黑三色。

即日起預購優惠開跑 最高萬元購車優惠金

宏佳騰機車新世代油車為感謝廣大車友長期支持，即日起至 8/31 為止，首波預購 STR 即享有 10,000 元購車優惠金，搭配環保署汰舊補助、財政部貨物稅減免與舊車報廢金等多項補助方案，最低可以 131,500 元購入（補助前建議售價為 147,800 元）。即日起預購全新 CO-IN 則享有 7,000 元購車優惠金，搭配政府各項補助，最低價格為 79,500 元（補助前建議售價為 92,800 元）。此外，宏佳騰機車全車系皆提供信用卡刷卡最高 24 期零利率（搭配星展、富邦、花旗與兆豐等指定合作銀行），購車優惠金與信用卡分期零利率方案可擇一使用。

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