名家論壇》錢震宇／被一棒打回原形的林智堅

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或許像林智堅所言，論文是否抄襲不重要，把市政做好比較重要。林智堅可以把論文推給指導教授陳明通，說是他建議把內容給余正煌參考，而論文寫作各抒己見，「信者恆信、不信者恆不信」，如果指導教授袒護包庇、學校視而不見，那外界也無法多說什麼，只能感嘆學術道德淪喪。
但一個棒球場的好壞，是大家都可以看見，甚至是親身體驗的。過去林智堅在新竹市長任內，屢屢強調工程品質跟公共建設，卻常是靠著辦活動、蓋公園，來維持他經營新竹「外在的形象」。新竹市棒球場改建，更被林智堅拿來大書特書，強調是解鎖不可能的任務，為新竹市未來60年做好準備，沒想到這個球場「太掉漆」，才開幕就變閉幕。
職棒球迷跟新竹市民好不容易期盼到新竹市棒球場重新開幕，卻是盼到了一座爛球場，設備未驗收就算了，連設計也很差勁，從新竹市政府教育處提供的球場空照圖可以看到草皮養護不均、紅土稀疏，內野草皮更是貧瘠，外野跟觀眾席中間甚至還有工具，這還是開幕戰當天的照片。這樣的球場花了納稅人12億元，竟然如此不堪，但蔡英文依舊在開幕式當天大讚林智堅、蔡其昌。
讓球迷不捨的是，新球場只打了2場，就有4名球員受傷，其中林哲瑄更被判定是左肩關節唇破裂，有可能要開刀，傷勢嚴重不說，賠上的卻是自己的棒球生命。林智堅身為前市長，棒球場從發包、興建到完工都在他任內，責任當然逃不掉，可是他已經卸任，副市長沈慧虹也卸任，現在竹市府就是個看守政府，「請問林智堅要怎麼負責」？這種對新竹市府的無力感跟憤怒感，不只在球員身上，更在球迷間迅速蔓延開來。
諷刺的是，在球場出問題後，新竹市府自己列出十大改善方向，包括草皮養護與碎石、投手丘紅土區、選手休息區排水溝、打擊視覺區等，這每一項都是重大缺失，竟然在開幕、球員開打後，才再研議執行方案。回過頭來看，是誰決定球場可以開放使用？是中職會長蔡其昌，還是林智堅，難道不該查清楚嗎？
林智堅一再強調負責任，還會負擔林哲瑄的醫藥費，聽了實在讓人生氣。試問，今天的代理市長陳章賢不是民選市長，他沒有民意基礎，誰會理他？最該負責任的林智堅現在整天在桃園，又能怎麼協助？林智堅、代理市長向球員道歉，然後呢？
新竹市棒球場這一棒，打醒了新竹市民，也打醒了職棒球迷，更把長期以來形象良好、包裝精美的林智堅打回原形，民進黨精心策畫的「政治開幕」更是踢到鐵板，連蔡英文也栽了進去。現在的林智堅選不選已不重要，應該是要回到原點，思考反省，好好向外界交代一切。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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