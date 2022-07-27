▲ MG 汽車登台！百萬內中型休旅車 HS 1.5T 與首輛國產插電式油電車 HS PHEV 同亮相

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MG 汽車將於 2024 年慶祝品牌 100 周年生日，2007 年起在《財富》世界 500 大排名第 60 的大企業- 上汽集團主導下，在全球屢創銷售佳績，行銷全球 80 多個國家，同時還囊括全球 12 大國家與區域指標性汽車大獎，並在 2021 年繳出全球銷售超過 47 萬輛的成績單。安全方面，多次榮獲 EURO NCAP 五星安全評鑑殊榮的 MG，在科技創新及綠能環保的研發上亦不遺餘力，不僅推出多款新能源車型熱銷歐洲市場，更在瑞典與挪威分別繳出排名第 4 與第 10 的電動車銷售成績。
新銷售服務模式
經銷佈局方面，MG 全台 6 大經銷商將於今年（2022年）建置 9 個專屬 MG 的全方位服務中心（包含銷售及維修保養），未來也預計在 2024 年底前逐步拓展至全台 30 個以上經銷與服務據點。
MG Taiwan 透過 MG 官網和 My MG APP 與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，更可透過官網直接選擇試乘路線（山路/高速/市區），提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG 車主可以利用官網與 APP 查詢新車準備與交車進度，還可透過 My MG APP 預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點。
MG HS 車系挑戰最熱中型休旅級距
MG Taiwan 首度亮相在台第一款新車-當家休旅 HS 車系，分別推出百萬內「HS 1.5T」，以及國產唯一 PHEV 插電式混合動力「HS PHEV」兩種動力編成車款。
雙車型同時配備 Level 2 等級的主動安全科技 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，具備 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統以及 LKA 車道保持輔助系統，並且搭載 AEB 自動緊急煞車系統、TJA 交通壅塞輔助系統、360環景影像輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、DOW 開門盲區警示系統、SAS 智能限速系統、IHC 遠近光燈自動調節系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統等安全配備。
內裝部份，配備雙前座電動一體式賽車椅，並具備 2720mm 長軸距與搭載 12.3 吋數位儀表、10.1 吋懸浮式觸控螢幕，並內建 Apple CarPlay 及 Android Auto 功能。
性能表現夠水準
HS 1.5T 搭載了 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力 180ps /5,600rpm 與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm 的動力輸出，並採用 7 速 DCT 雙離合器變速箱，同時還提供 Drive Mode 多重駕駛模式，全車享有 4 年或 12 萬公里的原廠保固。
至於國產首輛插電式混合動力車款 HS PHEV，則是採用 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有 291ps 最大綜效馬力與 48kgm 的最大綜效扭力，並輔以 10 速智能電動變速箱。
HS PHEV 除了標配 BOSE 劇院級環艙音響，配置的 NCM 鋰離子電池享有原廠 8 年或 16 萬公里保固，採用獨立電池模組設計，能透過電池拆分技術進行檢測並獨立更換，不需汰換整組電池可降低電池更換的負擔費用。
MG 快閃賞車活動將展開
MG Taiwan 除了今日官網正式上線外，8/12 起將於全台巡迴舉辦快閃賞車活動，活動中將展示即將上市的 HS 1.5T 與 HS PHEV 兩款休旅，現場並安排專業人員服務與解說。
活動時間及地點如下，更詳細的訊息將公佈於 MG 官網及 MG FB 官方粉絲團。
場次
時間
地點
1.
8/12 (五)14:00-21:30
8/13(六)10:30-21:30
8/14(日) 10:30-19:00
台北
松山文創園區2號倉庫
2.
8/19 (五)13:00-21:30
8/20(六)11:00-21:30
8/21(日)11:00-20:30
桃園
置地生活廣場
3.
8/26 (五)13:00-21:30
8/27(六)11:00-21:30
8/28(日)11:00-20:30
高雄
SKM Park
4.
9/2 (五)16:00-21:30
9/3(六) 16:00-21:30
9/4 (日) 16:00-20:30
台南
新光三越西門店
5.
9/9 (五)13:00-21:30
9/10(六)11:00-21:30
9/11(日)11:00-20:30
台中
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