打造育兒職場環境！台灣港務公司推動職場托育

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陳劭良說，該公司各職場教保中心之招收名額為60名，收托年齡為2至6歲之幼童，委託由具有幼教專業經驗之外部非營利法人經營管理，基隆委託由社團法人台灣幼兒早期教育協會、臺中委託由財團法人星光教育基金會，高雄則委託由社團法人高雄巿社區教育協會，這3處非營利法人經營團隊，均與該公司完成簽約，預計於111年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。
陳劭良指出，基隆港、台中港及高雄港3處職場教保服務中心，不管是內部裝修及外部環境，均以幼兒需求為發想，提供小朋友創造及想像力之適性啟蒙環境，並注重設施安全性及購置新穎多元性教學設備。
陳劭良並指出，高雄港職場教保中心位於高雄港旅運中心2樓，是眺望高雄港區景色的最佳位置，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，與港區第1排的無敵海景互相搭配，呈現大海、大港的廣闊意象，並將結合海洋、港口等區域條件，發展特色教育，建構小朋友對於國際、世界觀之雛形概念，也因應高雄港職場教保中心得天獨厚的地理位置，期望每一位小朋友，都具有高雄豔陽般的熱情爽朗及大海般的溫柔包容。
台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港職場教保中心為全新建物，基地面積約為1300坪，規劃有不同功能之獨立空間，可因應各類教學模式調整，透過室內的大落地窗，讓自然光明亮室內空間，同時可讓小朋友視線觸及窗外大自然樹林景色，刺激感官發展，增加小朋友在學習及活動上的美感體驗。
基隆港職場教保中心則規劃有廣大的戶外遊戲空間，豐富小朋友的活動體驗，並強健活動能力。