foodpanda中南部市占6成！棄單改店家分攤　衝擊店家意願

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他也透露，6月foodpanda在北北基、桃園、新竹收取3~5元平台服務費，因只限北部地區，對於foodpanda主要市場的中南部，並沒有太大影響，接單量也沒有受到太多的變化，但此次契約的改變，直接受到衝擊的是店家的風險成本要再往上疊加，讓原本就需要被抽成34%～35%費用，如果拒單還要罰15元，再加上參與平台的活動費用，其實加一加，店家光是支付給平台的成本已經超過4成，雖然外送平台的業績可能佔店家1/3，但成本逐漸增加，王經理認為：「或多或少還是會影響店家合作意願。」
王經理指出，foodpanda在中南部市占率高達6成，北部則和Uber Eats有55波的拉鋸。foodpanda能在中南部更勝一籌，分析主要原因有3點：第一點，會員的免運門檻較低，179元就能免運送費，相對於Uber Eats的199元，門檻較低。第二點有店內價，民眾不用出門，就可以用店內價格下單。第三點促銷活動多，平台提供不少折扣，讓用戶覺得可以省一點荷包。北部的用戶則比較在乎外送品質，願意多花一點讓餐點更快速完整的送達。
foodpanda再次強調，平台與店家服務合約中清楚載明，平台為代收代付性質，實際上買賣契約成立於店家及消費者之間。過往平台全額支付餐損費用，是基於協助店家營運的贈與關係，並無片面變更契約之情況。