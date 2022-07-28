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foodpanda中南部市占6成！棄單改店家分攤　衝擊店家意願

▲foodpanda宣布8月起顧客取消訂單店家需負擔6成費用，引發小店家強烈反彈。（圖／張勵德攝）
▲foodpanda宣布8月起顧客取消訂單店家需負擔6成費用，引發小店家強烈反彈。（圖／張勵德攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-28 10:14:17

foodpanda 發出公告，8/1起改變與餐廳契約，當「消費者主動通知店家取消餐點」，在平台沒有收到費用的情況底下，也沒有代收款項可以給付給店家，因此，由平台與店家共同承擔損失，foodpanda從原本的全額支付，改為支付40％，且不抽取該筆佣金。但此舉讓業界人士怒批「不合理」。反觀另一家外送龍頭Uber Eats，目前則維持會100%幫商家支付。

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針對此一事件，外送平台整合商Hubster業務王經理直言：「這對於店家相當不公平！」他解釋，通常消費者會棄單的因素很多，有可能是因為天氣或是餐期高峰，沒有外送員能協助送餐，消費者在苦等不到餐點之下只能選擇棄單，平台機制不夠完善，卻要店家承擔損失，並不是合理的作法。

▲麥當勞大量訂單遇雨天苦無外送員接單，未拆封餐點直接銷毀？官方證實為確保產品品質與食品安全，內部的確有「損耗管理」，並表示「為維持良好的餐點品質及最佳風味，依現行規定，麥當勞訂單不能與其他餐廳一起併單外送」。（圖／攝影林柏年）
▲外送平台在餐期遇到下雨，經常會苦無外送員送餐。（資料照片，圖／攝影林柏年）
他也透露，6月foodpanda在北北基、桃園、新竹收取3~5元平台服務費，因只限北部地區，對於foodpanda主要市場的中南部，並沒有太大影響，接單量也沒有受到太多的變化，但此次契約的改變，直接受到衝擊的是店家的風險成本要再往上疊加，讓原本就需要被抽成34%～35%費用，如果拒單還要罰15元，再加上參與平台的活動費用，其實加一加，店家光是支付給平台的成本已經超過4成，雖然外送平台的業績可能佔店家1/3，但成本逐漸增加，王經理認為：「或多或少還是會影響店家合作意願。」

王經理指出，foodpanda在中南部市占率高達6成，北部則和Uber Eats有55波的拉鋸。foodpanda能在中南部更勝一籌，分析主要原因有3點：第一點，會員的免運門檻較低，179元就能免運送費，相對於Uber Eats的199元，門檻較低。第二點有店內價，民眾不用出門，就可以用店內價格下單。第三點促銷活動多，平台提供不少折扣，讓用戶覺得可以省一點荷包。北部的用戶則比較在乎外送品質，願意多花一點讓餐點更快速完整的送達。

foodpanda再次強調，平台與店家服務合約中清楚載明，平台為代收代付性質，實際上買賣契約成立於店家及消費者之間。過往平台全額支付餐損費用，是基於協助店家營運的贈與關係，並無片面變更契約之情況。

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