拜習通話7/28登場　專家看衰：不會有實質進展

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先前美中關係看似因為拜登有意鬆綁中國關稅限制，以舒緩國內嚴重通膨造成的經濟壓力而有了一絲曙光，不過近來北京當局對於裴洛西可能8月訪台的計畫接連跳腳，美中關係瞬間再度緊繃；美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）則告訴記者，管理這兩國之間的經濟競爭，將成為拜習通話的焦點。
不過根據美國政治新聞雜誌《POLITICO》指出，白宮高級官員將此次電話會議定調為拜習一系列「沒有明確結果的溝通」的後續行動，這一系列溝通包含了兩人最後一次在3月的對話，以及去年11月舉行的線上雲端會議，並稱對話用意旨在建立「護欄」確保美中的競爭關係並不會演變成衝突。
美中貿易理事會主席克雷格·艾倫（Craig Allen）表示，雙方領導人事實上更著重在今年11月12日將在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會以及11月15日將在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）進行面對面交流，「屆時他們將能夠面對面坐下來聊聊，甚至有機會一同用餐」。
艾倫認為，拜登與習近平在電話會議上並不會有任何實質上的重大進展，或至少在中國共產黨今年秋天即將舉行的20大之前不會有任何重大公告；美國的兩岸事務專家、華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也同樣表示，拜登可以利用這個寶貴的機會發揮過去曾任副總統期間與習近平建立的友好關係，藉此打破雙邊僵局；儘管整通電話中最慎重的部份將會在台海局勢，但葛來儀同樣不認為這個議題會改變兩位領導人「避免衝突」、「無實質進展」的溝通方式。
報導續指，除了台灣這個關鍵議題外，雙方可能將會針對川普時期設下的關稅限制進行意見交流，習近平應會持續推動中國外交部發言人趙立堅本月提出的說法，也就是「取消對中國的所有附加關稅對中美雙方都有好處，對世界也有好處」；至於拜登則得端看美國期中選舉以及國內政治勢力對中態度，眾議院外交事務委員會資深成員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul, R-Texas）對此則表示，若拜登對中國的威脅有清楚認知，那麼他通話的目標應該是明確表示美國不會被中共的好戰所嚇倒，並收回不清楚或不樂見裴洛西訪台計畫等令人尷尬的發言。