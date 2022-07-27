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聯電Q2每股盈餘1.74元創高　毛利率衝至46.5%

▲聯電第二季毛利率達到46.5%，優於原先預估的45%，歸屬母公司稅後純益為213.3億元，每股純益1.74元，創下單季新高。（圖／取自聯電官網）
▲聯電第二季毛利率達到46.5%，優於原先預估的45%，歸屬母公司稅後純益為213.3億元，每股純益1.74元，創下單季新高。（圖／取自聯電官網）

記者許家禎／台北報導

2022-07-27 18:04:50

聯電今（27）日舉行法說會，第2季合併營收為新台幣720.6億元，季增13.6%、年增41.5%。單季毛利率達到46.5%，優於原先預估的45%，歸屬母公司稅後純益為213.3億元，每股純益1.74元，創下單季新高。時序邁入第三季，公司預計業務將保持穩健，雖然部分消費性電子產品需求降溫，帶來短期波動，且半導體業目前正進入庫存調整期，但通過調整產品組合，差異化的產品可引領公司度過週期性的波動。

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聯電總經理王石指出，在終端市場對聯電差異化製程持續強勁需求的帶動下，公司第2季財務數字與預期相符。整體晶圓出貨量較前一季增加4.3%，平均售價的提升與有利的匯率，將第2季的毛利率拉升至46.5%。

王石進一步表示，受惠於南科Fab 12A廠P5新建產能在第二季開始量產，以及OLED顯示驅動、影像處理、WiFi和車用等應用需求的驅動下，22/28奈米產品組合的營收較前一季度成長了29%，佔公司整體晶圓收入約22%。隨著結構性趨勢推動智慧手機到汽車等終端設備中半導體含量的增加，公司確信28奈米對於現有及未來新的產品應用將會是一個需求長穩的技術節點。

王石表示，時序邁入第三季，公司預計業務將保持穩健。雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫可能會帶來一些短期波動，但公司正積極與客戶合作，調整產品組合。歷經了過去兩年的超級循環週期，半導體業目前正進入庫存調整期。公司相信聯電差異化的產品組合，領先的特殊製程技術以及結合全球頂尖客戶的堅強合作夥伴關係，將引領公司度過週期性的波動。

王石指出，至於聯電在企業永續發展方面的進展，針對氣候調適議題所設定的減碳路徑，聯電很榮幸成為全球第一家通過獨立機構SBTi國際科學基礎減碳目標倡議審核的半導體晶圓專工業者。這反映了聯電對企業社會責任的承諾，並確認了公司實現淨零承諾的路徑。依據公司的路徑圖，聯電將系統性地降低營運的直接排放、電力使用的間接排放與來自供應鏈的碳排放，最大幅度地減少營運和產品對環境的影響足跡。

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