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財產暴增？林靜儀澄清：辦公室漏報　2字粗口歪樓成亮點

▲民進黨立法委林靜儀澄清自己財產沒有暴增，貸款是辦公室漏申報，已向監察院更正。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.14）
▲民進黨立法委林靜儀澄清自己財產沒有暴增，貸款是辦公室漏申報，已向監察院更正。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.14）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 18:28:37

監察院今（27）日公布最新一期《廉政專刊》，外界發現民進黨立委林靜儀和去年11月宣布投入立委補選時相比，存款大增244萬餘元，且原本有490萬9800元的房貸，今年申報時債務欄卻是空白。對此，林靜儀澄清是「辦公室漏申報」她的貸款，強調自己的財產沒有暴增。而林靜儀為了自清秀出與助理的對話，可見林靜儀爆粗口用「靠北」來表達此事的嚴重性，也意外成為亮點。

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據《廉政專刊》資料，林靜儀於今年2月25日申報的財產，和去年11月15日宣布投入立委補選時所公布申報的財產相比，存款從172萬餘元增加為416萬餘元，原本的490萬餘元房貸也成為空白，4個多月還清近500萬房貸的同時，存款還增加244萬餘元，有媒體以「財產暴增」來形容林靜儀個人資產負債的數字變化，引發討論。

不過林靜儀澄清，「我的財產沒有暴增。辦公室漏申報我的貸款。貸款還在還」。更分享辦公室助理與自己的對話，可以看見對方一開始就道歉，坦承「這次財產申報忘記報你的貸款」並再次說對不起，而林靜儀則回應「靠北，這很重要」。

▲林靜儀澄清是辦公室漏申報了自己的貸款，並分享對話證明。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲林靜儀澄清是辦公室漏申報了自己的貸款，並分享對話證明。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
林靜儀也補充，辦公室已向監察院提出更正，而且現在每個月都還有服務處等等的支出，沒有「財產暴增」這回事。不過曝光對話後「靠北」兩字意外成為亮點，許多網友紛紛歪樓在底下留言回覆說，「跟著一起靠北」、「真的。這句。靠北。接地氣」、「靠北好接地氣的詞」、「以後可以安心的講靠北了」、「靠北太可愛」、「很直接的回答」。（編輯：倪浩軒）

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