名家論壇》盧燕俐／有國安基金照顧，買哪檔股最好？

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這十檔股票，台塑集團就佔了3檔，金融股則有2檔。觀察國安基金宣布進場後的這10個交易日，很明顯的，台積電的撐盤力道變強了，每當股價表現較為弱勢，常常尾盤神來一筆，大單敲進，加上又有法說會利多，7月22日，一度反彈來到505元。
台積電能否續強？我認為，只要本周聯準會確定升息3碼，而非意外的4碼，利空出盡下，股價應還有機會繼續反彈，但別忘了，580到600元附近，有大量的籌碼套牢區，能否站上600，甚至站得穩，尚有考驗。
而今年來最讓投資人驚奇的權值股，非鴻海莫屬。相較大盤下跌18.7％，鴻海居然還上漲3.9％，主要還是股價淨值比在1倍附近，位階不高，又有電動車與低軌衛星等跨領域題材，所以，這次只花9個交易日就填息成功，顯示法人的持股信心。
儘管鴻海董事長劉揚偉一直喊「股價太委屈」，但未來能否突破前波高點116元，本益比從目前的10.6倍，進一步向上挑戰12倍以上，有賴新事業的具體成果；至於重回200元這件事，必須坦言，就跟現階段有幾位專家堅持台積電上看千元一樣，都有段漫長而遙遠的路要走！
金融股部分，華南金與兆豐金，均是官股銀行，受認列防疫保單虧損的影響，華南金上半年EPS為0.61元，居然還小贏兆豐金的0.59元，今年來股價也小漲5.4％，比整體金融保險指數的回檔10.7％，還要亮眼。
不過，跌深就是最大的利多，兆豐金從今年高點45.4元，最低跌至七月中旬的33.5元，跌幅高達26％，六月單月獲利已由虧轉盈，倘若最糟情況已經過去，長線存股族倒是可以分批慢慢往下承接。
只是要有兩大心理準備，第一，短線缺乏題材讓股價暴漲，第二，明年股息極有可能比今年少，所以，現階段只能用「慢慢存」的心態，用時間來等待獲利機會。
至於台塑集團，原本是高油價時代的受惠股，但近來美國經濟陷入衰退議題再起，原物料價格也從高點紛紛下挫2到3成，台塑集團已發表「第三季將旺季不旺」的看法，股價在一個月內，也回檔16％，股淨比來到1.3倍，屬近年相對下緣的位置。
儘管台塑集團向來以高殖利率著稱，但原物料行情不易掌握，參考歷年股價淨值比區間，擇機再分批進場，才不至於賺了股息卻賠了價差。
由於國安基金號稱「來無影、去無蹤」，想跟著國安基金獲利，投資人仍須做足功課，從這10檔挑出基本面最強、成長性最佳的企業，才能真正獲得國安基金的銀彈青睞。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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