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柯文哲稱要逼講北市政見　陳時中：那就我來做市長就好了

▲陳時中表示，他有感覺到市民對自己的支持，自己的責任感也變重，民進黨籍的市議員一定要全壘打。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲陳時中表示，他有感覺到市民對自己的支持，自己的責任感也變重，民進黨籍的市議員一定要全壘打。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-27 18:56:092022-07-27 19:04:41

民進黨台北市長參選人陳時中今（27）日晚間赴濱江果菜市場頂樓一郎日本料理禮堂，出席與台北市議員參選人顏若芳共同舉辦的中山大同區首場「阿中與你相見歡」活動，現場約1000人齊聚力挺陳時中、顏若芳，陳時中政策召集人管碧玲、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨發言人謝佩芬等人也都到場。陳時中表示，他有感覺到市民對自己的支持，自己的責任感也變重，民進黨籍的市議員一定要全壘打，當選一定做個會溝通、會做事的市長。

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▲陳時中出席與顏若芳合辦的見面會，管碧玲、張茂楠也現身力挺。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲陳時中出席與顏若芳合辦的見面會，管碧玲、張茂楠也現身力挺。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
陳時中步入會場前受訪，被問及蔣萬安團隊被質疑年紀大，卻反嗆陳時中年紀也大，陳時中表示，他認為年齡都不是問題，服務熱忱最重要。

至於台北市長柯文哲說，「從今天起要逼陳時中講政見」，陳時中表示，「市長不要忘了他是市長，而我是市民」，應該是市長說給市民聽，哪有市民說給市長聽，「那就我來做就好了」。

另外，民進黨秘書長林錫耀今日於中常會中表示，民進黨提名雙北人選後，基層氣勢相當振奮，陳時中也表示，他有感覺到市民對自己的支持，自己的責任感也變重，民進黨籍的市議員一定要全壘打，「我們是會做事的，如果有幸當選市長，一定盡量溝通，做個會溝通、會做事的市長」。

▲陳時中步入會場前受訪。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲陳時中步入會場前受訪。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲顏若芳與謝佩芬（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲顏若芳與謝佩芬主持活動。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）

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