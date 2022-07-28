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內幕／不讓民進黨漁翁得利！柯文哲擬不提人參選基隆市長

▲2022年地方縣市首長選戰，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，將不會推基隆市長參選人，而是傾向禮讓國民黨參選人謝國樑。（資料照／台灣民眾黨提供）
▲2022年地方縣市首長選戰，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，將不會推基隆市長參選人，而是傾向禮讓國民黨參選人謝國樑。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-28 09:00:00

2022年地方縣市首長選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立並擔任黨主席的台灣民眾黨，也面對創黨後首次的百里侯選戰。現階段除了立委賴香伶經過初選機制參選桃園市長外，宜蘭縣提名立院黨團主任陳琬惠；至於新竹市長則是提名立委高虹安出戰。至於日前外界預計會與新竹市一同宣布提名的基隆市長人選，目前持續暫緩。據了解，目前已經傾向不提名，而是禮讓國民黨參選人謝國樑挑戰民進黨參選人蔡適應。

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據知情人士向《NOWnews今日新聞》記者透露，今年農曆年後，謝國樑就曾經到台北市政府拜會柯文哲，並主動詢問針對基隆市長選戰，雙方有無合作機會。而柯文哲當下也表明不排斥合作，且持續探討「如何合作」，也針對現今政經局勢進行討論。

知情人士指出，起初柯文哲屬意黨內不分區立委邱臣遠出戰基隆，但邱並未積極表態爭取，而是「黨若希望我參選我就參選」，同時也未間斷耕耘基隆基層，並拉拔了4名基隆市議員參選人。不過礙於民調持續未見起色，傳出柯文哲為此感到不滿，因此也重新思考禮讓謝國樑，在基隆促成「藍白合」的可能。

而柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪時，過程中也透露「不派人參選基隆市長」的想法。柯文哲說，基隆的狀況相當尷尬，因為「基隆只要一提名，謝國樑就落選」，黨內也在討論要不要派人參選基隆？因為現在民眾黨屬性偏藍，也要思考在基隆提名的目的是什麼，「若民眾黨提名的目的，是讓謝國樑落選，我們真的要幹這種事嗎？」

另一名知情人士則分析，柯文哲的思考方向已經從「民眾黨基隆執政」轉為「打倒民進黨」。「秉持著敵人的敵人就是朋友的道理，基隆市長選戰，民眾黨要當個攪局者，還是助攻者？」知情人士向記者表示，柯的態度很清楚，民眾黨在基隆勝選機率渺茫，執意參選恐怕會拉下謝國樑，讓民進黨坐收漁翁之利，「在打倒民進黨的情況下，民眾黨還要不要派人參選？答案恐怕顯而易見。」

對此日前參選基隆市長呼聲相當高的邱臣遠則指出，黨內仍舊有針對基隆市長提名一事進行討論，而黨有黨的相關規範，仍舊以選決會的決議與黨內提名流程，以及黨主席的說法為主。至於對於可能不提名一事，邱臣遠則語帶保留表示，一切以黨的規劃為主。

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