內幕／不讓民進黨漁翁得利！柯文哲擬不提人參選基隆市長

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知情人士指出，起初柯文哲屬意黨內不分區立委邱臣遠出戰基隆，但邱並未積極表態爭取，而是「黨若希望我參選我就參選」，同時也未間斷耕耘基隆基層，並拉拔了4名基隆市議員參選人。不過礙於民調持續未見起色，傳出柯文哲為此感到不滿，因此也重新思考禮讓謝國樑，在基隆促成「藍白合」的可能。
而柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪時，過程中也透露「不派人參選基隆市長」的想法。柯文哲說，基隆的狀況相當尷尬，因為「基隆只要一提名，謝國樑就落選」，黨內也在討論要不要派人參選基隆？因為現在民眾黨屬性偏藍，也要思考在基隆提名的目的是什麼，「若民眾黨提名的目的，是讓謝國樑落選，我們真的要幹這種事嗎？」
另一名知情人士則分析，柯文哲的思考方向已經從「民眾黨基隆執政」轉為「打倒民進黨」。「秉持著敵人的敵人就是朋友的道理，基隆市長選戰，民眾黨要當個攪局者，還是助攻者？」知情人士向記者表示，柯的態度很清楚，民眾黨在基隆勝選機率渺茫，執意參選恐怕會拉下謝國樑，讓民進黨坐收漁翁之利，「在打倒民進黨的情況下，民眾黨還要不要派人參選？答案恐怕顯而易見。」
對此日前參選基隆市長呼聲相當高的邱臣遠則指出，黨內仍舊有針對基隆市長提名一事進行討論，而黨有黨的相關規範，仍舊以選決會的決議與黨內提名流程，以及黨主席的說法為主。至於對於可能不提名一事，邱臣遠則語帶保留表示，一切以黨的規劃為主。