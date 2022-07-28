禮讓國民黨還是參選到底？民眾黨縣市長提名策略各有眉角
2022年地方縣市首長選戰在即，台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也迎來了第一次的九合一選舉。不過距離投票日不到4個月的時間，民眾黨至今只在桃園、新竹、宜蘭3個縣市提名首長參選人，更有部分縣市原本打算提名，但礙於民調或是其他原因而選擇禮讓國民黨。知情人士分析，黨內選決會在提名時，仍舊會考量各種不同面向。
知情人士進一步指出，以檯面上的3個提名縣市首長來說，就可以分成兩個不同的面向。其中高虹安參選新竹市長，是因為藍綠兩黨提出的人選都不是強將，且相對來說高虹安的知名度可能還更高，數份民調的結果，3人的差距都在誤差範圍內，也因此提名高虹安參選新竹市長，是「有當選可能」的提名策略。
至於提名立委賴香伶參選桃園市長，以及由陳琬惠參選宜蘭縣長，則是屬於「兩人參選意願都相當強烈」。知情人士形容，兩人對於參選首長的意願都相當強烈，甚至積極主動爭取黨內提名，「不過現狀就是：兩人的民調與支持度，都不足以影響藍綠藍綠選局。」
知情人士表示，至於是否要參選基隆市長，則又是第三種面向。知情人士說，黨內做過相關民調，雖然勝選機率同樣渺茫，但就如同柯文哲所說，民眾黨在基隆的支持群眾偏藍，若推出參選人，進而分到國民黨的選票，導致謝國樑落選、民進黨坐收漁翁之利，「那結論就是，在可能的參選人意願沒有說很高，且可能扯到國民黨後腿的情況下，是否還要派人參選？」