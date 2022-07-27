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為表「余正煌自寫論文」！律師提2證據：國民黨網站寫錯

▲民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風波，余正煌委任律師為表清白，強勢提出2證據。（示意圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）
▲民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風波，余正煌委任律師為表清白，強勢提出2證據。（示意圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 20:06:46

前新竹市長及民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，事件關鍵人物余正煌今日發表聲明自證清白，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，其委任律師張祐齊隨後也在臉書提出兩項證據，解釋「多明尼克肯」及「准碩士」兩項問題點的引用來源，表明論文就是「余正煌自己寫的」。

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林智堅論文抄襲案的關鍵人物余正煌，藉由資深媒體人黃揚明與台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛發布聲明，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會」，並表示法律事項會委任張祐齊律師和曾威凱律師處理，本人不會在對此作回應，並強調「外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符」，「倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。」

▲余正煌針對論文抄襲案發表聲明。（圖／Facebook：黃揚明（剝雞））
▲余正煌針對論文抄襲案發表聲明。（圖／Facebook：黃揚明（剝雞））
隨後，委任律師張祐齊便於臉書發文，提出2項證據表明余正煌的論文並未抄襲，第一是「多明尼克肯這個不是打錯」，貼出連結證明是國民黨網站本身寫錯，而余正煌抄國民黨網站，所以才出現與選舉公報不同之情形，並認為若非自己撰寫，一般人根本不會知道國民黨所架的這個冷門網站。

接著他提出第二點，余在論文中之所以寫林智堅是「准」碩士，是因為余本人「根本不知道林智堅有中華大學碩士學位」。張祐齊認為這兩點即是鐵證，能證明余正煌的論文為自己書寫。（編輯：李惠婷）

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