桃議員參選人服務處外槍響！警火速逮人 疑行車糾紛結怨
今（27）日下午5點多，桃園市平鎮區議員參選人陳羽凡服務處外傳出槍響，一輛保時捷轎車被人開了6槍，鋼珠子彈將車身打得彈痕累累。陳羽凡質疑「槍枝氾濫治安亮紅燈」，而平鎮警分局火速逮捕3位嫌犯，初步了解開槍疑似是因為行車糾紛結怨，案子與議員參選人陳羽凡無關，全案仍由警方持續釐清中。
陳羽凡在臉書發文表示，自己的服務處旁福壽路與東豐路口傳出槍響，民眾反映「很大聲蹦蹦蹦蹦」，讓陳羽凡直呼「現在不只高雄人有槍，桃園平鎮也不遑多讓，是不是要請市長好好重視這個治安的問題！」
警方表示，接獲報案後相當重視，立即派員到場採證，該自小客車左後車窗及左側車身板金遭人分別以6顆鋼珠毀損。警方調閱周遭監視器畫面循線追人，在1小時內便於平鎮區中豐路，攔截圍捕3名犯嫌到案。涉嫌開槍的是36歲文姓男子，以及同夥24歲林姓男子與20歲許姓男子。警方也特別說明，案發地點離候選人服務處有150公尺遠。
據了解，車主是位從事房仲業的詹姓女子，聲稱自己並未與人結怨，不知道為何被開槍。而嫌犯則是表示因為行車糾紛所以開槍報復，不過事實真相為何，仍待警方進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）