台泥儲能NHOA.TCC台北樂群充電站啟用，首創Line預約充電服務

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樂群充電站也結合語音協助、搭配車牌辨識系統與智慧地鎖，不怕油車佔位。樂群站費率開幕優惠不管是否為會員，每度皆9.2元。7/27~8/5期間，充電滿15度，還可抽充電金100元 (每位會員每日限獲一次抽獎機會)。NHOA.TCC將於8/9 在FB粉絲專頁公布獲獎名單，並贈送充電金100元，共10名，※充電金無使用期限，使用充電金時，需綁定電子支付)，另外只要是Volvo車主，充電費率一律打8折。
NHOA.TCC FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/evnhoatcc
樂群站使用飛宏科技DC快充樁，有2座樁四格車位，充電規格為CCS1/CCS2/CHAdeMO，現場也有CHAdeMO轉TPC轉接頭。根據電動車專業媒體近日公布一項調查，電動車主最擔心的前三大問題，不是功率，而是車位被佔用無法充電及充電站點太少須排隊，這樣的問題在大台北地區特別容易遇見。
NHOA.TCC一向重視車主使用體驗，因此在充電服務上不斷推陳出新，今年3月首創全台第一個使用Line就能啟動充電的充電品牌；7月12日在台南7-11亞萬站推出國內充電站首創的車牌辨識系統與智慧地鎖，在網路上引發車主熱烈討論，事隔兩周，又在台北熱鬧的美麗華商圈推出全台第一的「Line預約充電服務」，車主可在出門前30分鐘透過Line預約，5分鐘內抵達免付費，預約後的第6分鐘起，則依照時間收取預約費。車主抵達充電站後，停車格上方車辨螢幕會顯示已預約之車牌號碼，這時結合語音輔助提醒，配合自動降下的地鎖，能讓車主迅速停妥。車主停好車，在車上打開Line點選啟動充電，下車插槍即可開始充電，是目前市場上最接近Plug&Charge、也就是「隨插即充」功能設計，不怕油車佔位，也不用擔心到充電站時沒位置。
( 預約充電服務說明頁面https://www.evnhoatcc.com.tw/reservationProcess.html)
為了歡慶NHOA.TCC台北樂群站啟用，開幕前10天(7/27~8/5)，只要車主在樂群站充電滿15度，即可抽充電金100元，名額共10位；另外，NHOA.TCC也宣布與北歐國際富豪汽車Volvo合作，成為充電夥伴，只要是Volvo車主，到NHOA.TCC包括花蓮台泥DAKA、台南7-11亞萬站及台北樂群站充電，都享有充電8折優惠。Volvo也加入台泥「EARTH HELPER」永續串聯計畫，透過電動車主的充電減碳以及鼓勵車主參加 EARTH HELPER 低碳與節能行動，形成有力量的減碳社群。Volvo電動車主後續到NHOA.TCC以及Volvo充電站使用充電服務，將可以累積 EARTH HELPER 減碳積分，更有機會可以獲得雲朗觀光規劃的全家四人同行、五天四夜永續低碳慢旅。
樂群站的站體設計，充滿低碳時尚風，從燈招到照明全部取自站體頂部發電的太陽能，一年可為地球減碳約3600公斤；充電站還打造「永續空間」，車主可以悠閒地坐在新式低碳水泥工藝UHPC製成的《生生不息》長椅，欣賞生態主題的影像特展，為匆忙的生活增添一幅大自然的視覺饗宴、人車一起充電。台泥希望在10-15分鐘的充電時間內，為關注低碳生活的電動車主，創造一個有意義的精神休息空間，感受潔淨能源與地球永續未來。
NHOA.TCC每個站點都有專屬特色，充分體現品牌主打的「人車一起充電」精神:花蓮台泥DAKA站是東部首座提供所有電動車充電規格、結合儲能設備的充電站，更有全台第一支純綠電充電樁「24K GREEN」，使用「24K GREEN」還可以免費使用DAKA園區內共享電動單車四處遊逛；台南7-11亞萬店設有車牌辨識系統與智慧地鎖；樂群站則是全台第一個可事先預約充電的充電站。
(NHOA.TCC充電教學: https://www.youtube.com/watch?v=-b9sDiMmfd8 )