科博館「想入啡啡」特展飄香登場 六大主題細說咖啡

迎接暑假，國立自然科學博物館與亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展的《想入啡啡：細說咖啡》特展，今日重磅登場，除了展出林祚儀珍藏，近200件橫跨5個世紀的歐洲咖啡機具，還規劃「歷史起源」等六大主題，引領民眾從歷史、農學、工藝等層面認識咖啡文化，咖啡迷「啡」看不可！





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今日開幕式由林祚儀博士及職人團隊以香氣揭開序幕，現場展演烘豆、手沖咖啡，分別以智能烘豆機及一台百年歷史的手搖烘豆機現場烘豆，古今對比，展場瀰漫濃郁咖啡烘焙香，再使用百年以上的卡爾斯巴德壺、聰明濾杯兩種方式現沖，來賓品飲後都讚不絕口。





▲「相入啡啡」特展，展出名家林祚儀珍藏，近200件橫跨5個世紀的歐洲咖啡機具，（圖／科博館提供）

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，歷經數世紀演進，咖啡浪潮席捲全球，是當今熱門產業，現代人時常隨手一杯；特展深入淺出引領觀眾認識咖啡栽植、品種、賞味方式及環境永續相關議題，是親子暑假規劃參觀活動的不錯選項。





策展人、科博館展示組助理研究員劉憶諄博士說，特展規劃「歷史起源」、「咖啡風尚」、「莊園人家」、「賞味美學」、「臺灣咖啡」、「共創未來」六大主題，結合藝文畫作、老照片、圖繪廣告、植物標本與影音、互動遊戲及大量蒐藏珍品，呈現咖啡成為「精品時尚」代名詞歷程。





▲科博館「想入啡啡」特展飄香登場 ，規劃六大主題，引領民眾從歷史、農學、工藝等層面認識咖啡文化。（圖／科博館提供）

這次展覽邀請亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展，他鑽研歐洲經典咖啡機具20餘年，借出近200件珍貴蒐藏，所有機具都經過精心修復，深富工藝美學且兼具實用性，現場陳列琳瑯滿目的博物館級磨豆機、烘豆機、咖啡機，觀眾可把握機會大飽眼福。





展場眾「機」如雲，有最古老16世紀阿拉伯人慣用的手搖烘豆器、用來沖煮咖啡的阿拉伯壺、土耳其壺、代表初期義式的摩卡壺、1865年典雅火車造型的平衡式虹吸壺、手動式家用與軍用磨豆機，各時期的歐洲咖啡經典機具，帶著觀眾穿越時空。





▲國立自然科學博物館館長焦傳金表示，「想入啡啡」特展相當難得，咖啡迷不能錯過。（圖／博物館提供）

絕不能錯過的是首次對外曝光、世界第一台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，它原先僅有設計草圖，經過歐洲MUMAC博物館復刻出1884年「義大利咖啡機」始祖樣貌。此機利用高壓蒸氣方式萃取義大利咖啡，出品風味保有豐厚油脂與香氣，自此之後義大利咖啡機蓬勃發展，深刻牽動義大利咖啡文化。



