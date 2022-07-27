宏佳騰2022新世代油車雙艦，黃牌速可達STR、前衛白牌CO-IN一次到位!

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新世代油車計畫啟動 全新定位油車雙艦齊發 重新定義市場規格
觀察近年機車市場除基本代步需求，受外送物流產業與戶外休閒生活興起，二輪市場轉向通勤、商務與休閒等多元面向，宏佳騰打破既定市場框架與產品規格，推出全新世代油車計畫。宏佳騰董事長鍾杰霖表示：「為更符合年輕人需求，新世代油車將交給宏佳騰新世代進行開發，以打造更貼近市場需求產品，創造油車產品亮眼成績。」
宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成亦分享新世代油車計畫：「宏佳騰以最接地氣、貼近市場的機車品牌為目標，我們看見市場多元發展趨勢，包括商務應用、跨域多功能騎乘需求與自我態度展現等三大面向，故推出兼具靈活與自由路權的上手級重裝速可達STR，以及全新定位的前衛白牌All New CO-IN，加上三輪商務定位的Gather，讓油車產品線精簡且完整，期待透過CROXERA智慧儀表應用、優化車款系統與油電資源整合等產品策略，搭配全新規劃的油車經銷支援，為機車市場帶來全新氣象，全力搶進市場前段班！」
滿足跨區通勤與戶外旅遊冒險 全新定位旗艦車款STR
瞄準跨區通勤、期待更自由路權車友，宏佳騰打破市場產品框架與規格，推出國產唯一跨界ADV風格的上手級重裝速克達STR，以雙重定位顛覆過往黃牌機車印象。STR 軸距僅1,430mm、極輕量148kg車重，搭配35mm高強化前叉與無段可調氮氣後避震，獨家調校懸吊系統讓騎乘兼具靈活及舒適的完美平衡，達成100km/hr加速僅10秒的強悍加速表現，可輕易擺脫通勤車陣與跨域騎乘需求。
STR搭載MAXXIS半熱熔R1N輪胎，操控力與抓地力再升級，搭配四行程水冷引擎，讓騎乘表現更穩定。無龍骨鋼管車架完美保留前置腳踏空間；32L大容量車廂及加大前置物空間，搭配10L大容量油箱與汽車等級Class D LED大燈，共極光白、銀鑽灰與星銅棕三色車款，可完美實現跨區通勤、長途旅遊等多元騎乘情境所需。
全台首款內建測速照相提醒的智慧黃牌機車
整合電車資源，宏佳騰STR搭載獨家CROXERA智慧儀表，為全台首款內建測速照相提醒的智慧黃牌機車，可視角達178度的4.2吋數位全彩IPS螢幕，標配接近汽車等級的Turn by Turn輔助導航、超速警示與測速提醒、手機訊息及來電通知、車況偵測通知及油量提醒等智慧功能，搭配Keyless系統與QC3.0的快充設計，用智慧科技更讓騎乘安全與便利性同步提升。
上手級重裝速可達STR產品介紹：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/str/
承襲CO-IN開創精神 更前衛、好駕馭、更省油的All New CO-IN正式登場
延續宏佳騰經典車款CO-IN原創精神，All New CO-IN打破傳統油車造型，顛覆大眾既有外型定義，以全新前衛科技感騎出自己的路！All New CO-IN整合電車資源，以符合新時代機車的前衛車殼線條與裸把龍頭，搭配汽車等級Class D LED大燈與內嵌式LED流線尾燈，以極具個性車體外觀，打造怎樣都看不膩的All New CO-IN。
All New CO-IN座高僅760mm，搭配省力中柱，不同族群車友均能輕鬆駕馭；獨家調校七期環保省油引擎搭配超大6L油箱，打造超高綜合續航力288km優異表現，實踐騎乘更順暢、節能省油的動力表現。先進科技整合Keyless功能與5.5吋LED大儀表、大字體清晰顯示，可輕鬆掌握車況資訊；ABS防鎖死煞車系統讓騎乘更安全；貼心配置20L大容量置物箱與二合一USB多功能掛勾，共推出極光白、星空藍與暗夜黑三色，滿足現代騎士日常通勤與假日休閒多重需求。
前衛白牌All New CO-IN產品介紹：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/new-coin/
即日起預購優惠開跑 最高萬元購車優惠金大放送
宏佳騰機車新世代油車為感謝廣大車友長期支持，即日起至8/31為止，首波預購上手級重裝速克達STR即享有10,000元購車優惠金，搭配環保署汰舊補助、財政部貨物稅減免與舊車報廢金等多項補助方案，最低可以131,500元超優惠購入！（補助前建議售價為147,800元）。即日起預購前衛白牌All New CO-IN則享有7,000元購車優惠金，搭配政府各項補助，最低可以優惠價格79,500元（補助前建議售價為92,800元）輕鬆騎回家！此外，宏佳騰機車全車系皆提供油車市場唯一可信用卡刷卡最高24期零利率（搭配星展、富邦、花旗與兆豐等指定合作銀行），購車優惠金與信用卡分期零利率方案可擇一使用，提供消費者更輕鬆自由的購車門檻！
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