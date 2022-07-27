新北網站隱藏延宕工程　卓冠廷轟侯友宜：怕被發現輸桃園

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卓冠廷表示，林佳龍宣布參選後，積極地提出新北市政不足的地方，明確點出新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後。透過交通部公佈的數據可以知道，新北市拿了最多的前瞻基礎建設地下停車場補助共43.2億，補助蓋23個地下停車場，目前總進度是56%，落後於桃園73%和高雄94%的進度。
卓冠廷表示，面對質疑，侯友宜照慣例不正面回應，再度跳針說「好好做事」，但市府就沒把事情做好。交通局把工程延宕的問題推給疫情和原物料上漲，無視同一個時間，桃園73%和高雄94%的執行度，彷彿新北市活在另一個宇宙裡。
卓冠廷說，更離譜的是，交通局面對進度落後問題，不思檢討改進，竟然將新北市施工中、規劃中停車場的工程總表網頁下架，換成從侯友宜上任以來的新北市停車場工程總表，總共有23個停車場的「前瞻」兩個字徹底消失，另外多了15個侯友宜當市長後剪綵完工的停車場。
卓冠廷說，有這麼怕市民發現地下停車場工程延宕嗎？還是因為舊的網頁明確寫著經費來源是前瞻建設，怕成為打臉侯友宜的證據？真的不知道新北市交通局把這個頁面下架的用意是什麼？
卓冠廷表示，就算沒有這個總表，也不能改變新北市有6個前瞻地下停車場，工程進度掛蛋的事實，只是證明了，侯友宜團隊跟他一樣有「爭功諉過」的習慣。