林志穎車禍前才拍廣告！20年後再扮「段譽」 帥臉神凍齡
林志穎、坤達、鳳小岳代言手遊《天龍八部2》，化身金庸筆下段譽、虛竹、喬峰3位英雄人物，昨（27日）首度釋出廣告形象影片，林志穎5月拍攝廣告時，在現場充當起武術指導，傳授武俠片的經驗以及吊鋼絲的訣竅，坤達及鳳小岳都表示受益良多；這次聽聞林志穎的車禍意外，坤達及鳳小岳透過林志穎經紀人對其表達關心之情，希望林志穎能早日康復，快點回歸螢光幕前。
在花絮影片裡，當問到坤達及鳳小岳是否有看過林志穎20年前扮演的段譽時，鳳小岳脫口而出：「那時候我還小。」加碼透露自己讀幼稚園時，曾向林志穎「討抱」失敗，讓現場工作人員都被逗笑，林志穎直呼：「現在抱也來得及啦！」同樣有養貓的坤達與林志穎也大聊養貓經，讓曾經養過貓的鳳小岳也忍不住加入，林志穎提到他們家的橘貓都是吃Buffet，但總是吃不胖很苦惱，坤達大笑說他家貓咪最近變胖，更在現場揪兩位代言人：「收工要來我家看貓咪嗎？」被經紀人笑說：「你這樣會被誤會是渣男！」
林志穎私底下透過打遊戲紓壓，很愛看漫畫跟玩手遊，也帶著兒子一起，曾經演過《天龍八部》的他實際體驗這次手遊裡段譽這個角色後，驚呼遊戲內的技能及設計、畫面等，都近乎百分百的貼近原著，讓他大喊不可思議，呼籲：「金庸迷一定要試試看。」鳳小岳表示他平常興趣很多元，看書、外出運動、氣功、玩遊戲等都是他平常會紓壓的管道，他也笑說當了爸爸之後雖然要陪伴小孩成長，他還是每天都會抽出一點時間給自己來放鬆，很興奮這次的手遊把他看小說跟玩遊戲的兩個興趣結合在一起了。
坤達笑說他平常最愛做的兩件事情就是運動跟玩遊戲，但暖心的坤達曾透露不論是玩手遊或是打電動都很克制，時間差不多就自動結束，笑說：「不敢造次，怕冷落老婆。」近期也因為他跟柯佳嬿都工作滿檔，因此除了工作外，希望把時間都留給老婆，但因為這次代言《天龍八部2》手遊實在太吸引人，坤達笑說真的是忍不住了，這次會邀老婆一起玩。林志穎、坤達、鳳小岳在拍攝現場一見如故，拍完廣告後就秒創了一個群組「天龍兄弟會」。