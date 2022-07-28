英國經典品牌MG正式登台，將推120萬內首輛國產PHEV SUV

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MG Taiwan總經理陳宗裕除了對外闡述MG汽車的品牌經營理念、極具競爭力的產品規劃、完善的經銷體系佈局，以及結合線上與線下實體據點服務的新銷售模式之外，還首度展演MG在台第一款由中華汽車製造生產的全新力作 ─ HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型，昭示MG品牌深耕台灣永續經營的企圖與決心。
久違的MG汽車成立於1924年，即將於2024年慶祝品牌100周年的生日。百年來MG品牌除了締造無數佳績，更承載著許多動人故事；2007年起由《財富》世界500大排名第60的大企業─ 上汽集團主導下，以豐富的資源開啟新契機，行銷全球80多個國家，同時還囊括全球12大國家與區域指標性汽車大獎，並在2021年繳出全球銷售超過47萬輛的耀眼成績單，其背後成功原因乃仰賴卓越超群的產品實力。
百年來MG秉持著創新進取的品牌精神，打造動感時尚的汽車外型與內裝，賦予每輛MG汽車隨心所欲駕駛體驗。在安全方面，多次榮獲EURO NCAP五星安全評鑑殊榮的MG，給予每位乘客全方位無微不至的安全防護。此外，除了傳承MG風靡世人的品牌DNA外，隨著空污、氣候變遷、碳中和等議題在全球發酵，MG在科技創新及綠能環保的研發上亦不遺餘力，不僅推出多款新能源車型熱銷歐洲市場，更在瑞典與挪威分別繳出排名第4與第10的電動車銷售佳績。
在經銷佈局方面，MG全台6大經銷商將於2022年建置9個專屬MG的全方位服務中心〈包含銷售及維修保養〉，讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。
此外， MG Taiwan透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線(山路/高速/市區)，提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。
MG Taiwan看準近年持續成長的休旅車市場，以及低排量大馬力與新能源之市場潮流，在本日首度亮相在台第一款新車-當家跑格休旅HS車系，以高性價比和出眾的配備水準為訴求，分別推出百萬內超值首選「HS 1.5T」，以及國產唯一PHEV插電式混合動力「HS PHEV」兩種動力編成車款。
雙車型不僅以吸睛的外觀搭配全景天窗，完美演譯HS車系與生俱來的勁潮本色，同時配備Level 2等級的主動安全科技MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統以及LKA車道保持輔助系統，並且搭載AEB自動緊急煞車系統、TJA交通壅塞輔助系統、360° 環景影像輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速系統、IHC遠近光燈自動調節系統、HDC陡坡緩降控制系統、HSA陡坡起步輔助系統等安全配備，以最高規格的安全防護守護每一位乘客安全。
在內裝部份，藉由雙前座電動一體式賽車椅，營造出駕駛艙性能操駕氛圍，並以2720mm長軸距優勢，賦予每位乘客寬敞舒適的乘坐空間。另外，HS 1.5T、HS PHEV搭載12.3吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕，並內含Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能，所有資訊直覺整合，提供饒富娛樂性的數位化使用體驗。
動力系統部分，HS 1.5T搭載了MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力180ps /5,600rpm與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm的動力輸出，並採用換檔迅速的7速DCT雙離合器變速箱，同時還提供Drive Mode多重駕駛模式，具低稅賦優勢及強悍的動力輸出，全車並享有4年或12萬公里的原廠保固。
至於國產首輛插電式混合動力車款HS PHEV，則是採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有超越同級的291ps最大綜效馬力與48kgm的最大綜效扭力，並輔以10速智能電動變速箱，創造令人心跳加速的駕馭快感。HS PHEV不僅是一款能提供車主雙重動力個性的性能休旅，更是能解決電動車里程焦慮的最佳解方。
此外，HS PHEV除了標配BOSE劇院級環艙音響，以身歷其境的聽覺體驗成為每趟旅程的最佳良伴，其配置的NCM鋰離子電池享有原廠8年或16萬公里保固，不僅能提供有別於燃油車及輕油電的優異油耗表現，甚至每日短程或市區通勤使用下，可實踐0油耗的節能願景。而其獨立電池模組設計，能透過電池拆分技術進行檢測並獨立更換，不需汰換整組電池可降低電池更換的負擔費用，更重要的是可以為環境永續盡份心力。
MG快閃賞車活動即將展開 敬邀車迷一睹全新HS車系風采
MG Taiwan除了今日官網正式上線外，8/12起將於全台巡迴舉辦快閃賞車活動，活動中將展示即將上市的HS 1.5T與HS PHEV兩款跑格休旅，現場並安排專業人員服務與解說，歡迎有興趣的民眾蒞臨賞車，一睹全新HS車系的風采。
活動時間及地點如下，更詳細的訊息將公佈於MG官網及MG FB官方粉絲團。
| 場次
| 時間
| 地點
| 1.
| 8/12 (五)14:00-21:30
8/13(六)10:30-21:30
8/14(日) 10:30-19:00
| 台北
松山文創園區2號倉庫
| 2.
| 8/19 (五)13:00-21:30
8/20(六)11:00-21:30
8/21(日)11:00-20:30
| 桃園
置地生活廣場
| 3.
| 8/26 (五)13:00-21:30
8/27(六)11:00-21:30
8/28(日)11:00-20:30
| 高雄
SKM Park
| 4.
| 9/2 (五)16:00-21:30
9/3(六) 16:00-21:30
9/4 (日) 16:00-20:30
| 台南
新光三越西門店
| 5.
| 9/9 (五)13:00-21:30
9/10(六)11:00-21:30
9/11(日)11:00-20:30
| 台中
麗寶Outlet Mall
| 車型
| HS 1.5T
| HS PHEV
| 車長(mm)
| 4,610
| 車寬(mm)
| 1,876
| 車高(mm)
| 1,685
| 軸距(mm)
| 2,720
| 動力系統
| MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎
| MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎 & Hair-Pin高功率永磁同步馬達
| 最大馬力
| 180ps /5,600rpm
| 291ps(最大綜效馬力)
| 最大扭力
| 29.1kgm/1,500~4,000rpm
| 48kgm(最大綜效扭力)
| 變速箱形式
| 7速DCT雙離合器變速箱
| 10速智能電動變速箱
| 懸吊系統
| 前麥花臣獨立懸吊附防傾桿
後多連桿獨立懸吊附防傾桿
| 前麥花臣獨立懸吊附防傾桿
後多連桿獨立懸吊附防傾桿
| 重點配備
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(附Stop & Go) -TJA交通壅塞輔助系統
-LKA車道保持輔助系統 -LDW車道偏離警示系統
-SAS智能限速系統
-FCW前方防碰撞預警系統
-AEB自動緊急煞車系統
-LCA車道變換輔助系統
-BSD盲點偵測系統
-RCTA後方盲區偵測系統
-DOW開門盲區警示系統
-IHC遠近光燈自動調節系統
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(附Stop & Go) -TJA交通壅塞輔助系統
-LKA車道保持輔助系統 -LDW車道偏離警示系統
-SAS智能限速系統
-FCW前方防碰撞預警系統
-AEB自動緊急煞車系統
-LCA車道變換輔助系統
-BSD盲點偵測系統
-RCTA後方盲區偵測系統
-DOW開門盲區警示系統
-IHC遠近光燈自動調節系統