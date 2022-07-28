英國經典品牌MG正式登台，將推120萬內首輛國產PHEV SUV

重點配備





MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統 -ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統



(附Stop & Go) -TJA交通壅塞輔助系統



-LKA車道保持輔助系統 -LDW車道偏離警示系統



-SAS智能限速系統



-FCW前方防碰撞預警系統



-AEB自動緊急煞車系統



-LCA車道變換輔助系統



-BSD盲點偵測系統



-RCTA後方盲區偵測系統



-DOW開門盲區警示系統



-IHC遠近光燈自動調節系統



360° 環景影像輔助系統 6-SRS安全輔助氣囊 ESP/TCS/ABS/EBD/HDC/HSA XDS彎道動態控制系統 一體式賽車座椅 雙前座電動座椅 10.1吋懸浮式觸控螢幕(Apple CarPlay® / Android Auto™ ) 雙區恆溫空調 後座冷氣出風口 12.3吋數位儀表 256色環艙氣氛燈 Keyless Entry & Push Start 賽道之眼LED大燈 立體式聚能LED尾燈 智慧防夾電動尾門 手機無線充電 沉浸式全景天窗 Drive Mode多重駕駛模式 Trophy套件組 18吋燻黑雙色鋁圈