惡鄰居開窗丟整袋垃圾！過程全都錄 北市男嘆：竟無法罰
一名網友在臉書社團「爆料公社二社」中，向大家詢問「亂丟垃圾到底有沒有法可以開罰」，並貼出一段監視器影片，畫面中可以看到，有鄰居將整包垃圾從窗戶仍出，讓他不堪其擾，而地點就位在台北市士林區，對此，不少網友湧入留言狂批，也有人在下方留言提供經驗談給建議。
原PO指出，家裡附近的空地，都被鄰居丟的滿地垃圾，只見滿地的的垃圾山，除了食物殘渣、回收物品外，還有大型的廢棄物如床墊、兒童作意、推車等，監視器也有錄到鄰居從高樓丟下垃圾的瞬間，要向警察檢舉，但警察說要找環保局，環保局卻說無法開罰，因此PO文求助網友。
網友見狀，群起撻伐「超沒公德心」、「太誇張」、「找媒體」、「太扯」，並給建議「找里長可能比較快！里長有經費可以請清潔人員一次性的處理」、「打1999專線會有專人處理」、「現在各大候選人應該相當樂意幫忙處理啊！」、「這要找工務局啦～環保局必須針對行為人，但工務局法條可以針對屋主。環保局法條並不能看到手扔垃圾出來開罰，但工務局可以。陳情錯地方，當然依他們的法是不能開單的，不信你檢舉到教育局去，看能不能依教育相關法規開亂丟垃圾」。
依據行政院環境保護署《廢棄物清理法》規定，各縣市政府環境保護局和鄉鎮市公所為執行機關，若有違規違規棄置垃圾，民眾可依法告發並處新台幣1,200元至6,000元罰鍰。不過相關區域，必須是執行機關基於環境衛生需要，所公告指定的清除地區。（編輯：林莞茜）