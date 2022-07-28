萬五曇花一現！台股早盤漲百點 元宇宙續強、貨櫃綠油油
美國聯準會週三（27日）一如市場預期升息3碼，美債殖利率走低，而美股四大指數皆上揚，其中那斯達克與費城半導體指數大漲4%以上。亞洲股市中日韓股市今（28）日早盤分別為小漲與漲0.8%，而台北股市今日早盤一度漲110點，重回萬五，來到15031點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到509元。
美股道瓊指數27日上漲436.05點，或1.37%，收32197.59點；那斯達克指數大漲469.85點，或4.06%，收12032.42點；標普500指數上漲102.56點，或2.62%，收4023.61點；費城半導體指數大漲132.0點，或4.75%，收2911.0點。
美國聯準會一如市場預期升息3碼，台北股市今日開盤漲57.36點，加權股價指數以14978.95點開出，早盤一度漲110點，重回萬五，來到15031點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到509元。其他重要電子股如聯發科、鴻海、大立光、日月光漲逾1%，旺宏弱勢跌逾1%。
IC設計同業併購再傳一樁，偉詮電宣布收購陞達科51%股權，市場認為互補性大，使得今日兩支股價紅通通，早盤偉詮電漲2.9%，來到56.3元，陞達科直接飆漲停，來到70.1元的位置。
今日盤面焦點為元宇宙，位速漲超過7%，驊訊、宏達電、創王、九暘、威盛漲2到6%。半導體概念股如漢磊、新唐、世芯-KY、茂矽都漲1到3%多。網通族群也強勢漲，仲琦漲逾7%，昇達科與明泰漲3%多，鼎天漲逾2%。不過，貨櫃族群一片綠油油，長榮、陽明、萬海跌1%上下。