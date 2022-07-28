Meta財測慘　祖克柏：經濟逆風衝擊比上季更嚴重

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臉書(Faccebook)母公司Meta Platforms Inc.執行長祖克柏(Mark Zuckerberg、見圖)警告，衝擊經營環境的總經逆風最近幾週變得更惡化。Meta公布的第二季每股盈餘、營收皆遜於分析師原本預期，本季財測也欠佳，盤後股價應聲下挫。
華爾街日報、CNBC報導，祖克柏在27日美股盤後的財報電話會議指出，「我們似乎進入經濟下降循環，這對數位廣告業務產生廣泛衝擊。」「評估景氣循環會跌得多深、延續多久，總是很困難，但就我看來，市況似乎比一季之前還惡劣。」
祖克柏表示，這個時期公司需採取激烈措施，得設法用更少的資源做更多的事。
Meta先前曾說要減緩徵才速度，對此祖克柏27日做出解釋。「我們的計畫是在未來一年穩定減慢人力成長。」「許多團隊都會進行縮減，讓公司把精力挪至內部其他領域。我會讓領導層自行決定團隊內有哪些地方須加強、何處需要修補或重整。」
臉書即將卸下職務的營運長Sheryl Sandberg 27日則在電話會議表示，俄烏戰爭持續延燒、再加上疫情期間的電子商務熱潮重回正軌，持續壓抑公司成長，通膨及經濟衰退的不確定性，讓一切變得更複雜。
Meta 27日盤後公布，Q2每股盈餘僅達2.46美元(分析師預期為2.59美元)、營收則年減將近1%至288.2億美元(分析師預期為289.4億美元)。這已是臉書連續第三季每股盈餘、營收皆遜於市場預期。
Meta並指出，每日活躍用戶數(DAUs)為19.7億戶(市場預期為19.6億戶)，每月活躍用戶數(MAUs)為29.3億戶(市場預期為29.4億戶)，平均每位用戶創造營收(ARPU)為9.82美元(市場預期為9.83美元)。
Meta也發布令人失望的Q3財測，理由是「廣告需求環境延續Q2疲勢，這主要是受到整體總經環境的不確定性影響。」
Meta預測，Q3營收將介於260~285億美元(遜於市場預期的305億美元)，相當於年減2~11%。
Meta 27日正常盤勁揚6.55%、收169.58美元；盤後下挫4.65%至161.70美元。年初迄今，Meta已重挫49.58%。Snapchat通訊軟體開發商Snap日前就警告，即便是財務相對穩健的企業都因為「通膨引發輸入成本壓力」，決定縮減預算。「部分高成長的企業因為資本成本上揚，決定重新評估投資計畫，這進一步反應在行銷預算及競標價碼。」
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資料來源-MoneyDJ理財網