蠻牛就該在荒野草地奔跑，Lamborghini釋出Huracan Sterrato預告

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超跑極低的車高能創造更佳的空氣力學與提升高速穩定性，相對的使用環境就僅能在一般平坦道路或賽道，戶外荒野環境當然想都別想，但有錢人總是願意嘗鮮與想得比較多，因此Lamborghini於2019年就推出Huracan Sterrato概念車。
相較於一般Huracan Huracan Sterrato車頭配備探照燈，車頂也配置車頂架，使其一眼就能看出旅遊氣息，不僅如此Huracan Sterrato概念車車身高度也47mm，輪距加寬30mm，輪拱亦採用防刮飾板，進而營造出粗曠荒野外型。
Huracan Sterrato概念車當然不是好看而已，近日Lamborghini就釋出Huracan Sterrato預告資訊，從圖片和影片可以看到Huracan Sterrato輕鬆不受拘束的在荒野中奔馳。動力方面雖無透露，但預計仍是搭載5.2升V10自然進汽引擎，具有640hp最大馬力，搭配LDVI車身動態整合與四輪驅動，讓Huracan Sterrato不論在道路或荒野都擁有不凡實力。Huracan Sterrato預計不久後就會登場，而這也會是Huracan與純燃由告別之作，因未來新世代車型將會搭載PHEV油電系統。