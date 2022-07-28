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高嘉瑜提「一屍五命」惹議　陳時中：她會擔憂、別文字獄

▲陳時中表示，高嘉瑜有她自己的見解，這樣的說法用詞稍微強烈，但是顯露她的擔憂，現在不是文革或文字獄的時代，大家互相尊重。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）
▲陳時中表示，高嘉瑜有她自己的見解，這樣的說法用詞稍微強烈，但是顯露她的擔憂，現在不是文革或文字獄的時代，大家互相尊重。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-28 10:36:182022-07-28 10:39:39

陳時中競選團隊副主委、立委高嘉瑜日前在政論節目上表示，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文及新竹棒球場缺失遭到攻擊，恐釀綠營北北基桃竹選情「一屍五命」，引發綠營不滿。民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日前往外雙溪參訪至善藝文中心時被問及此事表示，這是顯露高嘉瑜的擔憂，現在不是文字獄的時代，大家互相尊重。

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▲陳時中表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）
▲陳時中表示，松山機場的政策是一個大問題，如果選舉時突然拋出的話，操作成分遠大於對市政建設憧憬的成分。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）
陳時中今日參訪至善藝文中心後接受媒體聯訪，談到高嘉瑜的言論，陳時中表示，高嘉瑜有她自己的見解，這樣的說法用詞稍微強烈，但是顯露她的擔憂，現在不是文革或文字獄的時代，大家互相尊重，能夠有所提醒，就有所改進。

被問及內湖交通，陳時中表示，這是長年以來的歷史共業，沒必要再做口水戰，怎樣解決問題才是重要的。他說，解決問題有短中長計畫，怎樣從短期解決一些可以解決的問題，然後長期也要有些擘劃，讓整體解決，這中間就要看誰有眼光跟執行力。「我的規劃會隨政策發布一一跟市民說明」。

至於是否會提出松山機場遷建或改造的相關政策，陳時中說，這是一個大問題，需要大家討論，不會在選舉時突然拋出來，選舉時突然拋出的話，操作成分遠大於對市政建設憧憬的成分。不過陳時中也說，對於大家以前有討論的議題，團隊自然會有見解。

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