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蔣萬安喊大巨蛋打棒球　陳時中：這是既定方向，不是演習

▲陳時中表示，蔣萬安提的都是既定政策，已經在做了，「不是演習中，也不是喊口號」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）
▲陳時中表示，蔣萬安提的都是既定政策，已經在做了，「不是演習中，也不是喊口號」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.28）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-28 10:50:58

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來多次聲稱，若當選市長要讓大巨蛋能夠舉辦棒球比賽；民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日參觀至善藝文中心時被問及此事疑惑表示，「這不是已經既定的方向嗎？」，陳也砲轟，有看到蔣萬安在防疫與不孕症上也有提出見解，但這都是既定政策了，「實在很擔心他以後又說我防疫抄他」，這可不是「演習中」、喊口號。

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蔣萬安近來頻頻聲稱，要在大巨蛋舉辦棒球比賽，陳時中今日被問及此事時表示，「這不是已經既定的方向嗎？」，自己有看到蔣萬安在防疫上或是不孕症等議題也有提出一些見解，「若以我的觀點，講這些見解，我很擔心他又說我防疫上抄他」，陳時中嘆，這些都是既定政策，已經在做了，「不是演習中，也不是喊口號」。

陳時中說，大巨蛋也一樣，都已經在做了，未來入主如何把服務做好，用完善的標準做檢驗，讓市民享受到高規格、高品質的球賽，讓球員在安心環境裡展現精湛球技，並且得到安全保障，這才是最重要的。

至於蔣萬安競選團隊有多位大咖有紅統背景，陳時中表示，台灣是一個法治社會，有從事相關業務違反國家政策或法律，應舉報讓司法還他們清白。

另外，國民黨主席朱立倫暗酸陳時中年紀大，陳時中表示，年紀大但有人白活很久，也有人有社會經驗，如何運用適當社會經驗，對社會做出貢獻，這才是重要的。

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