特企／骨關節退化防不勝防？醫師：避免運動損傷

衰老、疾病和傷害是人們都要面臨的健康挑戰，傳統醫學現在逐漸不能滿足患者需要，許多新的醫學治療和研究與時俱進，以尋找更好的醫學方法來解決患者的疑難雜症。亞洲重粒子設備有限公司董事長楊健福指出，在這樣反覆幫助家人度過骨關節疾病的過程中，讓他難以忍受家人反覆治療所付出的痛苦，因為常規的治療方式很難治愈這樣的疾病。後來，因緣際會之下楊健福在某次會議中認識了著名骨科醫生戴念國，楊健福也在戴念國身上看見了台灣醫療的希望，於是開始他們的合作，希望為台灣醫療事業做出貢獻。
楊健福表示，大多數人認為膝關節退化是只有老年人才會有的問題，但事實並非如此。戴念國醫師說道，軟骨磨損不僅會導致膝關節退化，而且長期存在，韌帶和肌肉損傷會導致膝關節發炎，然後發展成不可逆轉的狀況，這也證明了預防性治療的重要性。此外傳統的人工關節置換手術雖然對膝關節退化問題可以得到改善，但也有其局限性。楊健福強調，人工關節畢竟是透過人工手術置入，因此存在著感染風險。
骨關節的運動損傷在台灣很常見，當人反覆的受傷時就容易導致關節變形和退化，因此防不勝防。著名骨科醫師戴念國表示，運動雖然可以讓身體保持健康、維持體態、變年輕，不過一旦受到運動損傷就容易會導致關節老化造成行動不便。
運動損傷主要為以下四種類型：
1. 肌肉拉傷
2. 肌腱受損
3. 韌帶破裂
4. 神經損傷
戴念國接著說，目前骨關節炎常見的治療方法為手術治療、藥物治療、物理治療這三種。並強調，養成規律運動習慣雖然重要，不過在肌肉損傷的時候做適當的休息、補充營養，也是屬於現代人的必修課題。