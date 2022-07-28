COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄船廠職場「接觸」確診者！基因定序暫無檢出BA.5

▲高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有2件尚待基因定序。（圖／取自pixabay）
▲高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有2件尚待基因定序。（圖／取自pixabay）

中央社

2022-07-28 11:09:41

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄船廠有員工染BA.5，高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有2件尚待基因定序。高市府評估職場疫情風險不高。

高雄船廠25日公布新增一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株BA.5傳播群聚，指標個案為5旬船廠工，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心昨天表示，指標個案3名家人，已有2人確診，分別為小於5歲及小於10歲男孩，定序結果出爐，皆為BA.5株。

另針對職場接觸者部分，高雄市衛生局分別於23、25、27日進行共3次採檢。衛生局今天發布新聞稿表示，第1次23日採檢117人，10人陽性，其中8人為新確診個案，Ct值介於23至36，另2人為今年5月或7月中旬曾確診個案。

新確診個案檢體送基因定序，但有部分因病毒量不足（Ct值偏高）而失敗，總共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。衛生局表示，在基因定序失敗檢體中，有1案是指標個案同船密切接觸者，13日快篩陽確診，23日PCR陽性。

另第2次於25日採檢107人，4人陽性，其中2案研判為舊案，2案PCR陽性檢體尚待基因定序。第3次則於昨天採檢103人，2人陽性，均研判為舊案，未送基因定序。衛生局表示，目前評估職場疫情風險不高。（編輯：陳仁華）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

MIS-C增3例！1歲童出現爆肝症狀　現仍在加護病房治療中

專家估8月底「確診」可降至8千例！王必勝：仍以實際為主

BA.5家庭群聚！南部船廠家人定序出爐「首2例兒童個案」

今28死「創73天以來新低」！最年輕30多歲　合併癌症病逝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.06%22.94%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀