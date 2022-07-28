雙城論壇95萬柯文哲埋單？北市府搬出審計法：會詢問中央
台北上海雙城論壇上周落幕，不過市議會昨日大會決議，認為北市府違反「共機持續擾台不得動支雙城論壇預算」但書，要求95萬費用由柯文哲埋單。台北市政府今（28）日回應表示，議會決議與審計法恐怕有出入，有無違法動支今天會到審計、主計總處進一步釐清。
北市府發言人陳智菡今日受訪表示，議會決議與審計法恐怕有一些出入，當初議會的決議，沒有說動支之前還要經過議會核可，至於有沒有違法動支？還是需要主計總處及審計總處核定，這是審計法中規定的事項。所以針對要怎麼樣動支？有沒有違法動支、後續相關處理，今天會到審計、主計總處作進一步釐清。
台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費案，風波持續擴大，陳智菡坦言，全北市府37位首長的特支費，議員都在索資所有首長的特別費使用，似乎要做全面清查，北市府會依照議員索資，充分給予資訊，但不能脫離法令範圍。陳智菡也表示，現在好像有政治肅殺的氛圍，市府的確接到很多議員索資，能夠給的資料，北市府都會盡量給。
陳信瑜遭檢舉疑似違法使用特別費，昨日調查局赴高雄搜索異象國際等處所，約談陳信瑜等人到案，今日清晨台北地檢署依貪汙罪命陳信瑜20萬元交保。
對此，陳智菡說，北市政風處有主動調查，的確發現相關報支有違反「公職人員利益衝突迴避法」，這部分市府已送監察院調查，有沒有進一步的不實核銷，也待檢調釐清，希望司法能盡快還原真相。