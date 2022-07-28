Apple「返校日優惠」終於來了！M2筆電便宜3千送AirPods
▲Apple 官方舉辦的返校日優惠台灣正式起跑，活動從7/28起至9/26，大學生、教職員可享教育價之外，購買指定款Mac或iPad還加送 AirPods第二代。（圖／翻攝Apple官網）
Apple Back to School 返校日優惠台灣正式起跑，今(28) 日起至9月26日 ，以教育優惠購買指定款Mac或iPad，搭配第二代AirPods一副，憑相關證明即可享受促銷優惠金額。目前公布的符合條件的設備包括：iMac（24 英吋）、MacBook Pro（13 英吋/14 英吋/ 16 英吋）、MacBook Air ，以及 iPad Pro（11 英吋/12.9 英吋）和 iPad Air（第五代）。
台灣Apple BTS優惠雖然這是美加晚了將近1個月，但遲到總比不到好！7/28~9/26只要購買指定的Mac筆電或是iPad除了可享有Apple教育方案優惠，還可額外獲得AirPod（第二代）價值4290元。對比美加送的Apple禮物卡，最高面額150元美金，約為4454元台幣，差距也不算太遠。同時還能將AirPods（第二代）升級成 AirPods（第三代）或 AirPods Pro，補差價即可。
像是剛開賣配置M2晶片的MacBook Air， 原本售價為37900元，教育方案先折3000元，同時將 AirPod（第二代）放進購物車內，會直接扣掉4290元贈品費用，一來一往等於可以替荷包省下7千元以上，值得去借學生證了！
教育方案需要年滿18歲，在學院或大學就讀的學生、剛錄取的大學新生、教師及教職工，才有資格獲得 UNIDAYS 帳戶想要相關優惠。同時加購 AppleCare+ 享8折、購買 Apple Pencil、iPad 鍵盤優惠、 首次訂閱 Apple Music，免費試聽 6 個月。Apple 線上教育商店和 Apple Store 直營店均參與此活動。 ▲實際試算，剛開賣M2晶片的MacBook Air，教育方案先折3000元，同時將 AirPod（第二代）放進購物車內，會直接扣掉4290元贈品費用。。(圖／手機截圖)