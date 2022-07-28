IMF：2022年全球經濟成長估值再降至3.2%

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IMF再度下修全球經濟成長預測， 2022年調降至3.2%，相較去年10月為4.9%、本年1 月 4.4%、4月3.6%；2023年亦下修為2.9%，明顯低於本年4月預測3.6%；全球前三大經濟體經濟成長亦下調，美國本年下修至2.3%，2023年僅1%，中國本年下修至3.3%、2023年調升至4.6%，歐洲本年為2.6%、2023年僅1.2%。另IMF預估本年全球通膨率達8.3%，其中先進經濟體上修至6.6%、新興與開發中經濟體上調至9.5%，2023年底則降至5.7%，2024年底可回復接近新冠疫情前水準。
全球經濟前景繼續面臨下行風險，包括烏克蘭戰爭可能導致歐洲突然停止從俄羅斯進口天然氣；通膨不受政策控制比預期更加頑強；全球金融環境緊縮可能造成新興與開發中經濟體陷入債務困境；新冠疫情再度爆發暨相關封鎖措施、房地產危機升級恐抑制中國經濟增長；地緣政治分裂可能阻礙全球貿易與合作；IMF指出前述下行風險倘成真，通膨進一步攀升， 2022年及2023年全球經濟成長恐再調降至約2.6%及2%，係1970年以來倒數10%。(資料來源：經濟部國貿局)
資料來源-MoneyDJ理財網