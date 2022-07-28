金正恩神隱多時現身！警告尹錫悅：先發制人將被全殲

北韓是否進行第7次核試，包含美國、韓國、日本在內都高度關注，而神隱多日的最高領導人金正恩，27日在韓戰停戰協定簽署69週年紀念日（北韓稱「戰勝日」）發表演說，警告韓國總統尹錫悅，別想採取先發制人的對朝政策，否則只會導致自己的政權及軍隊被全數殲滅。
根據《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，金正恩27日在戰勝日上，首次針對尹錫悅政府發表談話，金正恩表示，韓國危險的企圖將遭受強而有力的懲罰，如果韓國試圖以軍事手段對抗平壤，並認為能以先發制人的方式，癱瘓或摧毀北韓軍力的一部分，那就是「大錯特錯」。
金正恩警告，北韓有權行使自衛權，若「圖謀暴力、熱衷同族對抗、為美國帶路」的尹錫悅政府，繼續藉故生非、威脅北韓安全、加劇軍事緊張局勢，就要為其行徑付出相應的代價，尹錫悅政權及其軍隊將被全部消滅。
除此以外，金正恩也對美國放話，聲稱北韓已準備好與美國進行「任何形式」的軍事衝突，若美方繼續企圖損害北韓的安全與根本利益，將面臨更大的不安和危機。同時，金正恩還高度警惕美韓聯合軍演一事，指控韓國大舉部署美國的戰略核武器，以各種名義擴大軍演規模，是為了遮掩對自身軍事力量的自卑，但韓國軍事力量落後北韓是注定的事實，永遠無法超越平壤。